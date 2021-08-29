Очередная авария на печально известной улице Кантора, в которой пострадали невиновные машины

На месте происшествия передача Degpunktā телеканала TV3 встретила одного из водителей, планы на день которого нарушила авария. Это был водитель BMW, который просто оказался не в то время не в том месте. По его словам, ДТП произошло чисто из-за нехватки опыта, так как у водителя Škoda были так называемые белые права. Он начал на перекрестке движение, чтобы вывернуть на главную дорогу, однако не оценил расстояние до автомобиля Audi, ехавшего по улице Кантору, и произошло столкновение.

В результате автомобиль Audi налетел на BMW, стоявшую у перекрестка. Водитель BMW считает, что его автомобиль, в принципе, спас Audi, так как в противном случае она вылетела бы на газон.

ФОТО: Скриншот видео

Команде Degpunktā на месте событий не удалось встретиться ни с водителем Škoda, ни с водителем Audi. Замеченные на месте аварии мужчины, крутившиеся у вовлеченных в аварию транспортных средств, отрицали, что связаны с ДТП.

В свою очередь работавший на месте происшествия сотрудник дорожной полиции пояснил, что в данном случае все понятно. Виновник уже написал пояснение со своей точки зрения, а остальные водители - со своей. Решение, что водитель Škoda не пропустил ехавшего по главной дороге, было принято на месте.

За нарушение водителя можно наказать денежным штрафом до 70 евро. В свою очередь о пострадавших машинах других водителей позаботятся страховщики обязательной гражданско-правовой ответственности виновника. Им этот неудачный маневр, вероятно, обойдется в несколько тысяч евро.