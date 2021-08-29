Новая семья в российском спорте: пятикратная чемпионка мира сказала "да" Максиму Ковтуну
Похоже, в России станет на одну звёздную спортивную семью больше - гимнастка Евгения Ливанова сказала "да" бывшему фигуристу Максиму Ковтуну.
Похоже, в России станет на одну звёздную спортивную семью больше - гимнастка Евгения Ливанова сказала "да" бывшему фигуристу Максиму Ковтуну.
Как сообщает РИА "Новости", пара сообщила своим поклонникам в Instagram, что скоро они поженятся - Ковтун сделал своей любимой предложение на яхте у побережья Сочи на закате. Она сказала "да".
Максим Ковтун уже завершил карьеру фигуриста. На его счету - два серебра чемпионата Европы и три золота чемпионата России. Карьеру он завершил весной 2019 года, после того как победил на чемпионате России и завоевал серебряную медаль на Универсиаде, прошедшей в Красноярске.
В свою очередь, на счету Евгении Ливановой - пять побед на чемпионатах мира. В данный момент она не выступает из-за травмы. Ливанова имела все шансы выступить на Олимпиаде в Токио, однако из-за пандемии Covid-19 её перенесли на 2021 год, а затем спортсменка получила травму.
Пара проводит вместе много времени и с удовольствием радует своих поклонников совместными фотографиями в Instagram.
Дату свадьбы влюблённые публично пока не назвали.