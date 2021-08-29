Во время Рижского марафона ограничено движение по многим улицам столицы

С 22 часов вечера 27 августа до 6 часов утра 30 августа закрыто движение по набережной 11 Ноября на участке от Каменного моста до улицы Муйтас.

В воскресенье, 29 августа, с 7:00 до 17:00 состоится марафонский забег по маршруту: площадь Бривибас (старт) - бульвар Бривибас - улица Бривибас - Воздушный мост - улица Бривибас - Густава Земгалиса гатве - въезд на мост Густава Земгалиса со стороны улицы Гауяс - улица Кишэзера - проспект Кокнесес - Межапарк - проспект Кокнесес - улица Кишэзера - въезд на мост Густава Земгалиса со стороны улицы Гауяс - Густава Земгалиса гатве - улица Бривибас - улица Сенчу - улица Зирню - улица Весетас - улица Яниса Дикманиса - улица Сканстес - улица Ханзас - улица Кришьяниса Валдемара - улица Лачплеша - улица Бривибас - бульвар Бривибас - площадь Бривибас бульвар Зигфрида Анны Мейеровица - улица Кришьяниса Валдемара - улица Ханзас - улица Экспорта - улица Элизабетес - улица Кришьяниса Валдемара – Вантовый мост - улица Слокас - улица Пулка - улица Буллю - улица Дзегужу - улица Слокас - улица Дагмарас - улица Буллю - улица Даугавгривас – Ранькя дамбис - улица Межа - улица Нометню - улица Слокас - улица Кришьяниса Валдемара - Вантовый мост - съезд с Вантового моста - Баласта дамбис - Ранькя дамбис - улица Триядибас - улица Кугю - дамба AB – съезд с Каменного моста – Каменный мост - набережная 11 ноября (финиш).

Полумарафонский забег пройдет по маршруту: площадь Бривибас (старт) - бульвар Бривибас - улица Бривибас (разворот между улицами Бруниниеку и Стабу) - бульвар Бривибас – площадь Бривибас - бульвар Зигфрида Анны Мейеровица - улица Кришьяниса Валдемара - улица Ханзас - улица Экспорта - улица Элизабетес - улица Кришьяниса Валдемара – Вантовый мост - улица Слокас - улица Пулка - улица Буллю - улица Дзегужу - улица Слокас - улица Дагмарас - улица Буллю - улица Даугавгривас – Ранькя дамбис - улица Межа - улица Нометню - улица Слокас - улица Кришьяниса Валдемара - Вантовый мост - съезд с Вантового моста - Баласта дамбис - Ранькя дамбис - улица Триядибас - улица Кугю - дамба AB – съезд с Каменного моста – Каменный мост - набережная 11 ноября (финиш).

На упомянутых маршрутах марафона, полумарафона, забегов на 10 км и 5,5 км движение будет ограничено и закрыто с 06:00 до 18:00 (движение общественного транспорта будет закрыто с 7:00).

С 00:30 29 августа по указанным маршрутам будут вестись работы по монтаже и демонтажу оборудования, необходимого для проведения мероприятия.

В субботу в рамках марафона прошли детские забеги на 200 и 400 м, а также 4,2-километровый семейный забег.

В предыдущий раз марафон в Риге проходил в 2019 году, и победу одержали представители Эфиопии Андуалем Белай Шиферав и Бирке Дебеле, пробежавшие дистанцию соответственно за 2 часа 8 минут 51 секунду и 2 часа 26 минут 18 секунд.

Протокол эпидемиологической безопасности предусматривает три уровня безопасности забегов. "Зеленый" старт предусмотрен для бегунов, которые привиты от Covid-19, переболели коронавирусом и имеют действительный в ЕС ковид-сертификат. "Желтый" старт предусмотрен для участников с негативным тестом на Covid-19, а виртуально в марафоне могут участвовать все, кто не хочет бежать по установленной дистанции на месте или делать тест.