Открыта построенная за 624 000 евро велодорожка Улброка - Рига
На прошлой неделе была открыта построенная за 624 457 евро пешеходная и велодорожка Улброка - Дрейлини, которая соединяет Улброку с Ригой.
На прошлой неделе была открыта построенная за 624 457 евро пешеходная и велодорожка Улброка - Дрейлини, которая соединяет Улброку с Ригой.
Строительство дорожки было начато в конце 2020 года, а в эксплуатацию она была сдана в середине августа 2021 года, сообщили агентству LETA в краевой думе.
Общая длина велодорожки составила 1453,5 метра. Она освещена и отделена от проезжей части полосой безопасности и барьером безопасности.
Велодорожку построило предприятие Baltijas būve. По данным Firmas.lv, это предприятие по строительству дорог и мостов в прошлом году работало с оборотом более девяти миллионов евро и прибылью в 63 400 евро. Предприятие полностью принадлежит Роберту Куивсу.