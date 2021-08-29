Открыта построенная за 624 000 евро велодорожка Улброка - Рига

Строительство дорожки было начато в конце 2020 года, а в эксплуатацию она была сдана в середине августа 2021 года, сообщили агентству LETA в краевой думе.

Общая длина велодорожки составила 1453,5 метра. Она освещена и отделена от проезжей части полосой безопасности и барьером безопасности.