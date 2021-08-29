Вс, 29.08.2021
После 50 лет оккупации и аннексии международное право было соблюдено и мы получили нашу независимость обратно. И я думаю, что в долгосрочной перспективе Крым вернется к Украине Эгил Левитс, президент Латвии
Эгил Левитс, президент Латвии

The Times: Борис Джонсон нарушил свои же рекомендации по безопасности

Борис Джонсон ФОТО: Hollie Adams/Pool via REUTERS/File Photo

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона уличили в том, что он нарушил рекомендации по безопасности, данные его же командой.

Как пишет "Медуза", британское издание The Times сообщила, что Джонсон использовал личный телефон для решения рабочих вопросов.

Так, премьер-министр отправлял со своего личного телефона сообщения бизнесмену Джеймсу Дайсону и наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману - с одним он обсуждал налоговые льготы, со вторым - возможную продажу футбольного клуба "Ньюкасл Юнайтед".

При этом после парламентских выборов 2019 года Джонсон среди чиновников правительства распространил рекомендации, предупреждающие о рисках взлома мобильных телефонов и электронной почты. Таким образом, членам правительства рекомендовали не использовать для работы свои личные смартфоны и компьютеры.


НАВЕРХ
Back