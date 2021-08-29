The Times: Борис Джонсон нарушил свои же рекомендации по безопасности

Как пишет "Медуза", британское издание The Times сообщила, что Джонсон использовал личный телефон для решения рабочих вопросов.

Так, премьер-министр отправлял со своего личного телефона сообщения бизнесмену Джеймсу Дайсону и наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману - с одним он обсуждал налоговые льготы, со вторым - возможную продажу футбольного клуба "Ньюкасл Юнайтед".