The Times: Борис Джонсон нарушил свои же рекомендации по безопасности
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона уличили в том, что он нарушил рекомендации по безопасности, данные его же командой.
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона уличили в том, что он нарушил рекомендации по безопасности, данные его же командой.
Как пишет "Медуза", британское издание The Times сообщила, что Джонсон использовал личный телефон для решения рабочих вопросов.
Так, премьер-министр отправлял со своего личного телефона сообщения бизнесмену Джеймсу Дайсону и наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману - с одним он обсуждал налоговые льготы, со вторым - возможную продажу футбольного клуба "Ньюкасл Юнайтед".
При этом после парламентских выборов 2019 года Джонсон среди чиновников правительства распространил рекомендации, предупреждающие о рисках взлома мобильных телефонов и электронной почты. Таким образом, членам правительства рекомендовали не использовать для работы свои личные смартфоны и компьютеры.