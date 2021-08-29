Фото ⟩ Ezīšfests-2021 в квартале улицы Таллинас
В последние выходные августа в квартале улицы Таллинас прошел ежегодный музыкальный фестиваль Ezīšfests. Смотрите фото!
В последние выходные августа в квартале улицы Таллинас прошел ежегодный музыкальный фестиваль Ezīšfests. Смотрите фото!
В этом году территория была разделена на шесть зон, где располагались сцены. Зрители (а их было много!) могли насладиться не только живым исполнением, перформансами, диджейскими сетами, но и вкусным угощением.
Галерея: Ezīšfests в квартале улицы Таллинас (2021)