Вс, 29.08.2021
В общем процессе - передаче образцов школам, раздаче, сборе образцов, передаче лабораториям для анализа - проблемы констатированы в нескольких ситуациях. Оскар Шнейдерс, представитель Минздрава
Оскар Шнейдерс, представитель Минздрава

Фото ⟩ Ezīšfests-2021 в квартале улицы Таллинас

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В последние выходные августа в квартале улицы Таллинас прошел ежегодный музыкальный фестиваль Ezīšfests. Смотрите фото!

В этом году территория была разделена на шесть зон, где располагались сцены. Зрители (а их было много!) могли насладиться не только живым исполнением, перформансами, диджейскими сетами, но и вкусным угощением. 

Галерея: Ezīšfests в квартале улицы Таллинас (2021)


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