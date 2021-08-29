Победителями Рижского марафона стали Кристап Берзиньш и Аманда Круминя

На марафонской дистанции с результатом два часа, 38 минут и 36 секунд победил Берзиньш, завоевав также титул чемпиона Латвии на этой дистанции. Стоит отметить, что в этом году соревнования проходили без участия спортсменов высокого класса из Африки.

Второе место занял литовец Марюс Игнотас, финишировавший на одну минуту и 48 секунд позже, а третье - Улдис Клавиньш, который отстал от победителя на две минуты и 59 секунд.

Третьим в конкуренции латвийцев со временем два часа, 46 минут и 52 секунды был Сергей Маслобоев, занявший в общем зачёте четвёртое место.

Круминя преодолела дистанцию за три часа, семь минут и 17 секунд.

Второй была литовка Агне Матайтите, которая отстала на пять минут и 53 секунды, а третьей - Ласма Цауне, финишировавшая ещё на 36 секунд позже.

Среди латвийских спортсменок третьей стала Даце Банга Ходжаева, она уступила победительнице 19 минут и 52 секунды, заняв шестое место.

Галерея: Рижский марафон Rimi

На полумарафонской дистанции победу одержал Янис Вишкерс, показавший результат один час, семь минут и десять секунд. Он на три минуты и 33 секунды опередил Евгения Туркина и на четыре минуты и 22 секунд Константина Зорина.

Среди женщин на этой дистанции победу одержала эстонская бегунья Кадилис Куива, её результат - один час, 20 минут и 11 секунд. Второй была Илона Мархеле (+2:33), третьей - Кития Валтере (+4:23).

На дистанции в десять километров самым быстрым стал Угис Йоцис с результатом 30 минут и 27 секунд. Второе место занял Роберт Глазерс (+3:18), а третье - Петерис Лунинс (+7:01).