Covid-19: в Литве выявлено еще 396 случаев, в Эстонии - 330
За минувшие сутки в Литве выявлено 396 новых случаев заражения коронавирусом, скончались семь человек, в Эстонии - 330 новых случаев и две смерти.
За минувшие сутки в Литве выявлено 396 новых случаев заражения коронавирусом, скончались семь человек, в Эстонии - 330 новых случаев и две смерти.
Литва
За минувшие сутки в Литве выявлено 396 новых случаев заражения коронавирусом, скончались семь человек.
14-дневный уровень заболеваемости на 100 000 жителей составляет в Литве 283,2 случая, показатель положительных тестов за последние 7 дней вырос - 4,9%.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 4373 теста на коронавирус, позитивный результат дали 330 первичных тестов (7,5%), скончались два человека.
70,9% заразившихся не были вакцинированы, а у 29,1% курс вакцинации завершен. 80,6% госпитализированных с коронавирусом в Эстонии не вакцинированы.
Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 327,6 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 7,4%.
В стационарном лечении в Эстонии нуждаются 108 пациентов с коронавирусом.
Курс вакцинации завершили 624 112 человек, в том числе среди людей старше 60 лет не менее одной дозы вакцины получили 70,9%.