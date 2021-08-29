Covid-19: в Литве выявлено еще 396 случаев, в Эстонии - 330

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 396 новых случаев заражения коронавирусом, скончались семь человек.

14-дневный уровень заболеваемости на 100 000 жителей составляет в Литве 283,2 случая, показатель положительных тестов за последние 7 дней вырос - 4,9%.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 4373 теста на коронавирус, позитивный результат дали 330 первичных тестов (7,5%), скончались два человека.

70,9% заразившихся не были вакцинированы, а у 29,1% курс вакцинации завершен. 80,6% госпитализированных с коронавирусом в Эстонии не вакцинированы.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 327,6 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 7,4%.

В стационарном лечении в Эстонии нуждаются 108 пациентов с коронавирусом.