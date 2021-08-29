Видео ⟩ Люди спешат покинуть штат Луизиана, пока его не настиг разрушительный ураган "Ида"

Согласно видео, опубликованному агентством Reuters, сегодня, 29 августа, в аэропорту штата Луизиана образовалась огромная очередь, так как люди спешат покинуть штат до того, как до него добрался ураган "Ида".

Видео: Люди спешат покинуть штат до начала урагана "Ида"

Ожидается, что скорость ветра во время шторма достигнет 215 километров в час (60 метров в секунду).

Национальный центр наблюдения за ураганами США предупредил, что штат Луизиана и город Новый Орлеан должны подготовиться к проливным дождям, опасным для жизни штормам, катастрофическим порывам ветра и длительным отключениям электроэнергии.

Предположительно, "Ида" достигнет побережья Луизианы в воскресенье - спустя ровно 16 лет после того, как штат пострадал от разрушительного урагана "Катрина".

Ураган "Катрина" унес жизни более 1800 человек, вызвал катастрофические разрушения и обширные наводнения в Новом Орлеане и его окрестностях.