В ходе тендера на проект инфраструктуры Rail Baltica в центре Риги поданы еще три жалобы

Заявителями выступили ООО Ceļu būvniecības sabiedrība Igate, литовская компания Kauno tiltai и ООО Guliver. Срок рассмотрения жалоб пока не установлен.

Ранее стало известно, что в рамках конкурса жалобу также подало ООО Tilts. Дата рассмотрения также пока не определена.

Конкретная закупка была объявлена ​​в конце июля, ориентировочная стоимость контракта составляет 23 миллиона евро. Подать заявку на участие можно до 30 августа.

Более подробные требования тендера, которые будут включать в себя перечень объемов и стоимости работ, техническую спецификацию, проект договора, требования к подаче заявок, оценку заявок, будут отправлены потенциальным поставщикам во втором туре тендера.

Проект Rail Baltica предусматривает создание железнодорожной линии европейского стандарта от Таллинна до литовско-польской границы с целью соединить страны Балтии с другими европейскими странами по железной дороге. В странах Балтии планируется построить новую железнодорожную линию с европейской колеей (1435 миллиметров) протяженностью 870 километров с максимальной скоростью движения поездов 240 километров в час.