Пн, 30.08.2021
Данной инициативой хочу изменить мнение общества о необходимости вакцинации. Я призываю депутатов Сейма показать пример! Артур Терешкович, автор инициативы на Manabalss.lv
Артур Терешкович, автор инициативы на Manabalss.lv

Апинис на Паралимпийских играх в Токио занял четвёртое место в метании диска

Айгарс Апинис ФОТО: Ieva Makare/LETA

Латвийский атлет Айгар Апинис на Паралимпийских играх в Токио в метании диска в группе F-52 занял четвёртое место.

Лучшим результатом Апиниса стали 19,54 м в третьей попытке.

Выиграл соревнования с результатом 20,02 м поляк Петр Косевич, вторым был хорват Велимир Шандор (19,98 м), третьим - представитель Индии Винод Кумар (19,91 м).

Девять лет назад на играх в Лондоне Апинис занял второе место, а в 2004 году в Афинах, в 2008 году в Пекине и в 2016 году в Рио-де-Жанейро завоевал чемпионский титул.


НАВЕРХ
Back