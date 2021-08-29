Апинис на Параолимпийских играх в Токио занял четвёртое место в метании диска

Выиграл соревнования с результатом 20,02 м поляк Петр Косевич, вторым был хорват Велимир Шандор (19,98 м), третьим - представитель Индии Винод Кумар (19,91 м).

Девять лет назад на играх в Лондоне Апинис занял второе место, а в 2004 году в Афинах, в 2008 году в Пекине и в 2016 году в Рио-де-Жанейро завоевал чемпионский титул.