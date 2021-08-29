Сборная Латвии по хоккею завоевала путёвку на Олимпийские игры в Пекине

Матч проходил в "Арена Рига" и завершился со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) в пользу латвийских хоккеистов.

В первом периоде латвийские хоккеисты владели заметным преимуществом, но поразить ворота соперника удалось лишь однажды - на 11-й минуте шайбу в ворота сборной Франции забросил Рихард Букартс.

Во втором периоде французы нанесли 8 бросков по воротам Ивара Пунненова, но ни один из них не достиг цели. Хоккеисты сборной Латвии бросили по воротам соперника 11 раз, но не смогли удвоить преимущество в счёте.

Счёт изменился на 6-й минуте заключительного отрезка игры благодаря Миксу Индрашису, который реализовал большинство. За 8 минут до финальной сирены Стефан да Коста сократил отставание французов до минимума, но подопечным Харийса Витолиньша удалось удержать победный счёт, несмотря на основательный прессинг команды соперника.

Для сборной Латвии эта победа стала третьей в отборочном турнире Олимпийских игр. Ранее подопечные Витолиньша обыграли Италию (6:0) и Венгрию (9:0).

Предстоящие Олимпийские игры станут для сборной Латвии шестыми в истории. Напомним, в 2018 году латвийские хоккеисты не смогли завоевать путёвку на Игры в Пхёнчхан.

Участие в зимних Олимпийских играх уже обеспечили себе сборные Канады, России, Финляндии, Чехии, США, Швеции, Германии, Дании и Швейцарии. Ещё одним участником на правах хозяев турнира стала сборная Китая.

Состав сборной Латвии в отборочных играх квалификационного турнира Олимпийских игр в Пекине:

Вратари: Ивар Пунненов, Артур Шилов, Марек Митенс.

Защитники: Ральф Фрейберг, Оскар Цибульскис, Кристиан Рубинс, Сандис Смонс, Кристап Сотниекс, Увис Балинскис, Карлис Чуксте, Янис Якс.