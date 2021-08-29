Главное за 29 августа ⟩ Взрыв в Кабуле, путевка наших хоккеистов в Пекин и мрачные прогнозы на 1 сентября

На прошлой неделе была открыта построенная за 624 457 евро пешеходная и велодорожка Улброка - Дрейлини, которая соединяет Улброку с Ригой. Строительство дорожки было начато в конце 2020 года, а в эксплуатацию она была сдана в середине августа 2021 года, сообщили в краевой думе.

В конце следующей недели температура воздуха может приблизиться к нулю градусов. В начале сентября в Латвию поступит более прохладный и сухой воздух, чаще будет светить солнце, но возможны также дождь и сильный ветер, свидетельствуют прогнозы синоптиков. 1 сентября ожидается порывистый северный, северо-западный ветер, с которым в Латвию начнут поступать холодные и сухие арктические воздушные массы.

Днем в воскресенье, 29 августа, спустя три дня после теракта, в котором погибли более 200 человек, в Кабуле произошел новый взрыв. Вскоре стало известно, что США нанесли ракетный удар по террористу-смертнику в автомобиле, который хотел совершить нападение на аэропорт Кабула. "Мы уверены, что попали в поставленную цель", - заявил в интервью американской телекомпании CBS представитель вооруженных сил США.

Коронавирус:

За минувшие сутки в Латвии выявлено 196 новых случаев Covid-19, сведений о летальных исходах не поступало. 159 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 37 - привитыми от Covid-19. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос со 109,5 до 116 случаев на 100 000 населения.

К настоящему моменту в Латвии Covid-19 переболели от 20% до 23% населения, из которых 7,5% были лабораторно подтвержденными случаями, в то время как остальные либо не знали о болезни, либо не подтвердили ее лабораторно, в микроблоге Twitter написал главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис.

На платформе общественных инициатив Manabalss.lv начался сбор подписей за обязательный сертификат Covid-19 для депутатов Сейма. "Данной инициативой хочу изменить мнение общества о необходимости вакцинации. Я призываю депутатов Сейма показать пример!", - пояснил инициатор инициативы Артур Терешкович.

В Техасе от коронавируса умер лидер движения против масок. Как сообщила его жена, Уоллес находился на аппарате искусственной вентиляции легких с 8 августа. Когда Калеб почувствовал первые симптомы Covid-19, он принимал ряд лекарств, в том числе витамин С, таблетки цинка, аспирин и даже ивермектин - лекарство для лечения различных паразитарных инвазий как для людей, так и для животных. В отношении этого лекарства существует широко распространенный миф о том, что оно помогают против легких симптомов Covid-19.

В Сингапуре от Covid-19 полностью вакцинированы уже 80% жителей, сообщил в воскресенье министр здравоохранения страны Он Е Кун. Таким образом, Сингапур стал государством с наибольшей в мире пропорцией вакцинированных жителей.

Почитать, чтобы отвлечься:

Похоже, в России станет на одну звездную спортивную семью больше - гимнастка Евгения Леванова сказала "да" бывшему фигуристу Максиму Ковтуну. Пара сообщила своим поклонникам в Instagram, что скоро они поженятся - Ковтун сделал своей любимой предложение на закате у побережья Сочи на яхте. Она сказала "да".

Что произошло с искусственно созданными в Дубае "Мировыми островами"? Прошло почти 20 лет с тех пор, как было начато строительство искусственных островов в Дубае, которые являются крупнейшим в мире искусственным архипелагом. С момента начала проекта в начале 2000 годов дубайские "Мировые острова" (World Islands) подвергались различным спекуляциям. Начиная со слухов о покупках знаменитостями и заканчивая странными проектами гостиниц, которые завершались их запустением, жизнь развития проекта была полна событий. Однако Дубай не сдается и уверен, что, несмотря на задержки, мечта станет реальностью.