Главное за 29 августа ⟩ Взрыв в Кабуле, путевка наших хоккеистов в Пекин и мрачные прогнозы на 1 сентября
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
События дня:
Сборная Латвии по хоккею в последнем матче квалификационного турнира Зимних Олимпийских игр 2022 года обыграла команду Франции и завоевала путёвку в Пекин. Матч проходил в "Арена Рига" и завершился со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) в пользу латвийских хоккеистов. Предстоящие Олимпийские игры станут для сборной Латвии шестыми в истории.
Латвийские марафонцы Кристап Берзиньш и Аманда Круминя стали победителями Рижского марафона Rimi. Результат Берзиньша - два часа, 38 минут и 36 секунд. Аманда Круминя преодолела дистанцию за три часа, семь минут и 17 секунд. Стоит отметить, что в этом году соревнования проходили без участия спортсменов высокого класса из Африки.
По крайней мере часть из нескольких десятков мигрантов, живших под открытым небом на латвийско-белорусской границе, увели за собой представители латвийской армии и пограничники. Предположительно, на другом участке границы позднее их выдворили на белорусскую сторону, сообщает De facto на LTV.
В Латвии из-за роста цен на электроэнергию могут вырасти и расходы на услуги кабельного телевидения, заявил председатель правления Латвийской ассоциации электронных коммуникаций Илмарс Муулс. "Электроэнергия - не самая малая составляющая часть всей услуги, поэтому вырастет и абонентная плата", - сказал Муулс.
На прошлой неделе была открыта построенная за 624 457 евро пешеходная и велодорожка Улброка - Дрейлини, которая соединяет Улброку с Ригой. Строительство дорожки было начато в конце 2020 года, а в эксплуатацию она была сдана в середине августа 2021 года, сообщили в краевой думе.
В конце следующей недели температура воздуха может приблизиться к нулю градусов. В начале сентября в Латвию поступит более прохладный и сухой воздух, чаще будет светить солнце, но возможны также дождь и сильный ветер, свидетельствуют прогнозы синоптиков. 1 сентября ожидается порывистый северный, северо-западный ветер, с которым в Латвию начнут поступать холодные и сухие арктические воздушные массы.
Днем в воскресенье, 29 августа, спустя три дня после теракта, в котором погибли более 200 человек, в Кабуле произошел новый взрыв. Вскоре стало известно, что США нанесли ракетный удар по террористу-смертнику в автомобиле, который хотел совершить нападение на аэропорт Кабула. "Мы уверены, что попали в поставленную цель", - заявил в интервью американской телекомпании CBS представитель вооруженных сил США.
Коронавирус:
За минувшие сутки в Латвии выявлено 196 новых случаев Covid-19, сведений о летальных исходах не поступало. 159 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 37 - привитыми от Covid-19. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос со 109,5 до 116 случаев на 100 000 населения.
К настоящему моменту в Латвии Covid-19 переболели от 20% до 23% населения, из которых 7,5% были лабораторно подтвержденными случаями, в то время как остальные либо не знали о болезни, либо не подтвердили ее лабораторно, в микроблоге Twitter написал главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис.
На платформе общественных инициатив Manabalss.lv начался сбор подписей за обязательный сертификат Covid-19 для депутатов Сейма. "Данной инициативой хочу изменить мнение общества о необходимости вакцинации. Я призываю депутатов Сейма показать пример!", - пояснил инициатор инициативы Артур Терешкович.
В Техасе от коронавируса умер лидер движения против масок. Как сообщила его жена, Уоллес находился на аппарате искусственной вентиляции легких с 8 августа. Когда Калеб почувствовал первые симптомы Covid-19, он принимал ряд лекарств, в том числе витамин С, таблетки цинка, аспирин и даже ивермектин - лекарство для лечения различных паразитарных инвазий как для людей, так и для животных. В отношении этого лекарства существует широко распространенный миф о том, что оно помогают против легких симптомов Covid-19.
В Сингапуре от Covid-19 полностью вакцинированы уже 80% жителей, сообщил в воскресенье министр здравоохранения страны Он Е Кун. Таким образом, Сингапур стал государством с наибольшей в мире пропорцией вакцинированных жителей.
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