Пн, 30.08.2021
Многие бренды используют изображения разных моделей, которые могут отличаться цветом кожи, полом и так далее. В этом нет никакой провокации - это просто голос времени. Константин Зимен, сооснователь компании "Ёбидоёби"
Константин Зимен, сооснователь компании "Ёбидоёби"

Непростой переход от лета к осени: Василиса Володина о грядущей неделе с 30 августа по 5 сентября

"Красной нитью через предстоящую неделю пролегает оппозиция Марса и Нептуна. Лежит и не думает вставать", - написала известный российский астролог Василиса Володина на своей странице в Instagram и добавила, что многие будут также погружены в прокрастинацию - "силы есть, желания нет"…

"Кроме шуток, ищите способы взбодрить себя и обрести смыслы деятельности. Без них никак.

А еще этот аспект обычно сопутствует непродуктивным усилиям в сферах, где у человека компетенция пока не выросла (и молоко на губах не обсохло).

Как в школьной классике… "Куда ты ведешь нас, Сусанин-герой? Идите вы на фиг! Я сам здесь впервой!".

Прежде чем вести отряд единомышленников в болото, сверьтесь с гугл-картами, созданными в более надежные времена", - объяснила Василиса Володина и особенно предостерегла тех, кто появился на свет 13-17 марта, июня, сентября и декабря любого года, а также родившихся в 1950, 1966-69, 1979-80, 1995-96 годах в любые даты.

По ее словам, "к выходным оппозиция еще не рассосется, но усилятся более серьезные ребята во главе с трином Сатурна".

В заключение астролог пожелала всем мира и бодрой замотивированности.

Эксперты dailyhoro.ru также отметили, что грядущие семь дней будут довольно непростыми для финансовой сферы, но при этом спрогнозировали, что в самый разгар рабочей недели нас с вами ожидает улучшение положения в амурных делах, а также дали советы представителям каждого знака Зодиака.

Овен

На этой неделе Овны будут сильно уставать, но это не значит, что им стоит бросить все дела и начать отдыхать. Просто нужно чуть более осторожно и внимательно планировать дела и распределять энергию. Что касается выходных, то в эти дни Овнам нужно как можно больше отдыхать и полностью абстрагироваться от дел и забот. На этой неделе лучше не совершать крупных покупок и не отправляться в дальнюю дорогу на автомобиле или поезде.

Телец

Самым опасным днем недели для Тельцов будет понедельник. В целом же влияние космоса на людей этого знака можно назвать благоприятным.

В начале недели возникнут некоторые неурядицы, но Тельцы смогут не только их пережить без проблем, но и вынести некоторую пользу для себя.

В середине недели астрологи советуют представителям данного знака навестить старых друзей, родителей, побыть с семьей.

Близнецы

На стыке лета и осени Близнецов ожидают резкие перепады настроения и многочисленные конфликты, неполадки на работе. Чтобы проблемы как можно реже посещали их, им необходимо обратить внимание на мелочи - именно в них будет основное спасение. Небольшие ошибки не сделают Близнецов одинокими и бедными, но если принимать важные решения без чувства ответственности, жизнь может пойти по негативному руслу.

Рак

В начале недели Раков накроет волна ностальгии и негативных мыслей. Не нужно искать причины такого состояния. Необходимо бороться с ним любыми методами. Астрологи советуют чаще общаться с добрыми и оптимистичными людьми и больше развлекаться, не уходя с головой в работу. Если отрицательные мысли возьмут верх, удача покинет Раков. Эксперты рекомендуют этим людям направить энергию на что-то светлое. Не нужно никому мстить в эти семь дней.

Лев

Львы, как известно, порой проявляют лень и отказываются выполнять работу, находя различные отговорки. На грядущей неделе эта черта характера не будет приносить им удачу, но зато они не устанут так, как устанут другие. Пока Меркурий не в настроении, работа и дела не будут приносить удовольствие и станут менее продуктивными.

Эти дни лучше провести в общении с друзьями, развлечениях. Если предстоит отпуск, то можно отправиться в другой город или даже страну.

Приключения и смена обстановки - это хорошо.

Дева

Девам на этой неделе будет везти в попытках сделать самих себя лучше. Можно избавиться от негативных привычек. Также полезно будет начать заниматься спортом, сменить образ жизни, режим сна, питание. В деловой сфере может быть много проблем, но переждать бурю можно, занимаясь лишь тем, что нравится. Звезды и планеты помогут Девам найти свое призвание, стать лучшей версией себя. На этой неделе может произойти нечто очень важное. Жизнь представителей данного знака может резко измениться в лучшую сторону.

Весы

Все, что необходимо Весам для сохранения и приумножения счастья - защитить себя от завистников и врагов. В работе и делах будет больше всего везти самостоятельным Весам, которые не просят никого о помощи. В любовной сфере также важно поступать на основе своего личного опыта или интуиции, не слушая, что советуют окружающие. В самом конце недели и в понедельник, 30 августа, у Весов может появиться желание отгородиться от людей, но астрологи рекомендуют им этого не делать.

Скорпион

Скорпионы славятся своим мощным шестым чувством. Всем, у кого интуиция находится в состоянии сна, нужно разбудить ее. Это поможет на этой неделе предсказывать будущее, стать более проницательными и эффективными. Также астрологи рекомендуют представителям данного знака заняться поисками новых увлечений. Это станет отправной точкой для новой жизни и поможет покорить новые финансовые вершины этой осенью.

Стрелец

У Стрельцов ожидается динамичная неделя, уже в первые дни которой люди данного знака рискуют потратить большую часть своей энергии. Дыхательная гимнастика поможет им улучшить свою энергетику и обрести силы для решающего рывка вперед.

Астрологи рекомендуют представителям этого знака Зодиака прислушиваться к советам близких и присматриваться к мелочам.

В любовных делах Стрельцов ожидает небольшой застой - им будет сложнее принимать решения и в целом оставаться популярными у противоположного пола.

Козерог

Начнется неделя с неблагоприятной ноты. Меркурий может провести черту между Козерогами и их близкими. Это спровоцирует ссоры и скандалы в семье. В делах и на работе астрологи настоятельно советуют перестать искать виновных в своих проколах. Важно брать ответственность на себя и стараться искать изъяны в себе, а не в окружающих. Это заставит коллег, друзей и партнеров больше уважать Козерогов, а также сформирует доверие к ним.

Водолей

Эта неделя отметится решением кармических задач. Вселенная захочет заставить Водолеев сделать то, что предначертано им судьбой. Именно поэтому

астрологи рекомендуют представителям данного знака не фокусироваться на чем-то негативном. У всего происходящего будет свой смысл и своя цель.

Пока Меркурий не в духе, не стоит ставить себя в жесткие рамки. Нужно заниматься тем, к чему лежит душа. Раздражающие занятия приведут к внутренней дисгармонии и неудачам в любви и делах. От дорогостоящих покупок тоже сейчас лучше отказаться.

Рыбы

Рыбам необходимо научиться управлять своей энергией. Это очень полезно для тех, кто постоянно выходит из себя или находится под влиянием неприятных людей. Также это поможет победить зависть, ревность и другие психологические недуги. Восприимчивость Рыб к негативу станет менее заметной, переживать удары судьбы будет проще. Также на этой неделе можно смело менять обстановку, путешествовать. Адаптация к новым условиям на работе пройдет отлично.


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