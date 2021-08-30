Непростой переход от лета к осени: Василиса Володина о грядущей неделе с 30 августа по 5 сентября

"Кроме шуток, ищите способы взбодрить себя и обрести смыслы деятельности. Без них никак.

А еще этот аспект обычно сопутствует непродуктивным усилиям в сферах, где у человека компетенция пока не выросла (и молоко на губах не обсохло).

Как в школьной классике… "Куда ты ведешь нас, Сусанин-герой? Идите вы на фиг! Я сам здесь впервой!".

Прежде чем вести отряд единомышленников в болото, сверьтесь с гугл-картами, созданными в более надежные времена", - объяснила Василиса Володина и особенно предостерегла тех, кто появился на свет 13-17 марта, июня, сентября и декабря любого года, а также родившихся в 1950, 1966-69, 1979-80, 1995-96 годах в любые даты.

По ее словам, "к выходным оппозиция еще не рассосется, но усилятся более серьезные ребята во главе с трином Сатурна".

В заключение астролог пожелала всем мира и бодрой замотивированности.