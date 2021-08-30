Неловкая тема: наиболее частые причины сухости влагалища и наиболее эффективные решения

Сертифицированный фармацевт Apotheka Лайла Залите рассказывает, что может вызвать ощущение засухи и как с этим бороться.

Вопрос заключается в том, беспокоит или не беспокоит женщину ощущение сухости. Врачи не лечат чувство сухости как таковое, а лечат причины. Сухость влагалища может возникнуть у каждой женщины практически в любом возрасте, при этом в каждом возрасте для этого может быть иная причина. Важно, чтобы уровень pH в микрофлоре был в пределах нормы. Как только он превышает норму, могут возникнуть осложнения.

Фармацевт Apotheka Лайла Залите говорит: "Чаще всего женщины обращаются за помощью, когда половая жизнь осложнена, или когда сухость сопровождается другими симптомами. Сухость влагалища могут вызывать различные заболевания, а также прием отдельных медикаментов, поэтому призываю женщин быть внимательными и

не стесняться своевременно решать проблемы, вызывающие неприятные ощущения".

Наиболее частыми причинами сухости являются гормональные нарушения, которые могут возникать во время пременопаузы, менопаузы или постменопаузы, номер два - гормональный дисбаланс после родов и периода кормления грудью, пока у женщины не восстановился менструальный цикл. Уровень гормонов также может меняться перед менструацией, вызывая неприятное ощущение сухости.

Номер три - ощущение сухости часто вызывает молочный грибок или вагиноз, для которого характерны еще другие симптомы: жжение, покалывание или отек половых губ. Молочный грибок или вагиноз вызывает дисбаланс микробов, который может развиться во влагалище вследствие недостаточной или несоответствующей гигиены, например, при использовании мыла, не предназначенного для мытья интимной зоны, или при частых приемах ванн с пенкой для ванн. Молочный грибок может появиться перед менструацией или во время беременности, а также у пациенток с диабетом.

Важность имеет уровень рH влагалища

Нормальный уровень pH влагалища составляет 3,6-4,7. Повышенный уровень pH означает, что изменена микрофлора влагалища, в связи с чем может возникнуть не только ощущение сухости, но и к другие проблемы. Именно поэтому уровень pH у беременных определяется сразу после постановки на учет, так как изменение уровня pH может вызвать инфекции, патологии и даже преждевременные роды.

Любое вмешательство в микрофлору влагалища может изменить ее уровень pH. Микрофлору могут изменить промывание влагалища или презервативы, содержащие спермициды. Микрофлору также может существенно ухудшить небрежное отношение к гигиене во время менструации. Прокладки или тампоны во время менструации следует менять через каждые пару часов, а половые органы следует промывать чистой водой не реже двух раз в день. Важно помнить, что менструальные чаши и тампоны, популярные среди молодежи, не всегда рекомендуются, но если женщина желает ими пользоваться, менструальные чаши следует промывать регулярно, а тампоны менять так же часто, как и прокладки.

Во время менструации не рекомендуется купаться в публичных водоемах - бассейнах, реках или озерах, поскольку в это время шейка матки открыта, и существует риск попадания в нее бактерий.

Что делать, чтобы уменьшить ощущение сухости?

После консультации с врачом или фармацевтом, для уменьшения неприятной сухости можно использовать предусмотренные для этой цели свечи, капсулы, гели или системы для

промывания, содержащие гиалуроновую кислоту, увлажняющую влагалище, молочную кислоту, восстанавливающую микрофлору, экстракты растений (сои, алоэ, мальвы и др.) или другие активные вещества (полисахариды, лактобациллы и т. д.). Если ощущение сухости затрудняет половой акт, можно использовать лубрикант, однако следует соблюдать осторожность, чтобы они не изменили естественную среду влагалища. В случае вызванных менопаузой нарушений, врач может порекомендовать гормональные шарики, но в долгосрочной перспективе эффективной может быть заместительная гормональная терапия.