Пн, 30.08.2021
Данной инициативой хочу изменить мнение общества о необходимости вакцинации. Я призываю депутатов Сейма показать пример! Артур Терешкович, автор инициативы на Manabalss.lv
Артур Терешкович, автор инициативы на Manabalss.lv

Выявлен 81 новый случай Covid-19, кумулятивный показатель - 117,7

Рига, Латвия. Иллюстративное фото ФОТО: ako photography / Shutterstock

За минувшие сутки в Латвии выявлен 81 новый случай Covid-19, сведений о летальных исходах не поступало, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

68 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 13 - привитыми от Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос со 116 до 117,7 случая на 100 000 населения.

В соответствии с постановлением Кабинета министров "Меры эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19" новые требования эпидемиологической безопасности будут введены, когда 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения достигнет 120 случаев.

Вчера в Латвии было сделано 19 147 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,4%.

С начала пандемии в Латвии выявлено 142 400 случаев Covid-19, 2573 человека, заразившихся коронавирусом, скончались.

На прошлой неделе в Латвии перед началом учебного года стартовало массовое тестирование школьников на Covid-19. Ранее министр здравоохранения Даниэль Павлютс предупреждал, что с началом тестирования школьников показатели заболеваемости Covid-19 в стране вырастут.


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