Выявлен 81 новый случай Covid-19, кумулятивный показатель - 117,7
За минувшие сутки в Латвии выявлен 81 новый случай Covid-19, сведений о летальных исходах не поступало, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За минувшие сутки в Латвии выявлен 81 новый случай Covid-19, сведений о летальных исходах не поступало, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
68 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 13 - привитыми от Covid-19.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос со 116 до 117,7 случая на 100 000 населения.
В соответствии с постановлением Кабинета министров "Меры эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19" новые требования эпидемиологической безопасности будут введены, когда 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения достигнет 120 случаев.
Вчера в Латвии было сделано 19 147 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,4%.
С начала пандемии в Латвии выявлено 142 400 случаев Covid-19, 2573 человека, заразившихся коронавирусом, скончались.
На прошлой неделе в Латвии перед началом учебного года стартовало массовое тестирование школьников на Covid-19. Ранее министр здравоохранения Даниэль Павлютс предупреждал, что с началом тестирования школьников показатели заболеваемости Covid-19 в стране вырастут.