Черный день на дорогах Латвии - за сутки в авариях погибли три человека

За минувшие сутки в Латгале в ДТП погибли двое, подробностей о случившемся пока нет.

Вчера вечером после 23:00 в Паролайне Олайнского района на Елгавском шоссе произошло ДТП, в котором водитель на машине Toyota наехал на пешехода, который от полученных травм скончался. Полиции предстоит выяснить обстоятельства аварии.