Черный день на дорогах Латвии - за сутки в авариях погибли три человека
Вчера, 29 августа, в Латвии зарегистрировано 60 ДТП, в авариях погибли три человека, 28 получили травмы, сообщили LЕТА в Государственной полиции.
Вчера, 29 августа, в Латвии зарегистрировано 60 ДТП, в авариях погибли три человека, 28 получили травмы, сообщили LЕТА в Государственной полиции.
За минувшие сутки в Латгале в ДТП погибли двое, подробностей о случившемся пока нет.
Вчера вечером после 23:00 в Паролайне Олайнского района на Елгавском шоссе произошло ДТП, в котором водитель на машине Toyota наехал на пешехода, который от полученных травм скончался. Полиции предстоит выяснить обстоятельства аварии.
Вчера полиция также задержала 17 водителей за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Было составлено 219 протоколов за превышение скорости и всего 433 протокола о нарушениях правил дорожного движения.