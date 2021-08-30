Пн, 30.08.2021
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Артур Терешкович, автор инициативы на Manabalss.lv

Черный день на дорогах Латвии - за сутки в авариях погибли три человека

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Вчера, 29 августа, в Латвии зарегистрировано 60 ДТП, в авариях погибли три человека, 28 получили травмы, сообщили LЕТА в Государственной полиции.

За минувшие сутки в Латгале в ДТП погибли двое, подробностей о случившемся пока нет.

Вчера вечером после 23:00 в Паролайне Олайнского района на Елгавском шоссе произошло ДТП, в котором водитель на машине Toyota наехал на пешехода, который от полученных травм скончался. Полиции предстоит выяснить обстоятельства аварии.

Вчера полиция также задержала 17 водителей за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Было составлено 219 протоколов за превышение скорости и всего 433 протокола о нарушениях правил дорожного движения.


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