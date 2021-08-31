В кино ⟩ "Память" - приз жюри Каннского кинофестиваля в программе "Балтийской жемчужины"

"Долгожданный шедевр", "уникальный киноэксперимент", "бесшумный взрыв" - восторженные эпитеты кинокритиков единодушны в признании новой работы феноменального кинорежиссера, который вместе с исполнительницей главной роли Тильдой Суинтон 17лет готовились к этому фильму.

Героиня Тильды Суинтон (Джессика) по семейным обстоятельствам отправляется из холодной Шотландии в экзотическое путешествие в амазонские джунгли Колумбии.

Однажды ночью Джессика проснулась от странного звукового удара, глухого, мощного и пугающего, после которого ее жизнь превратилась в цепь тревожных необъяснимых предзнаменований, в захватывающее приключение, интригующее таинственными деталями.

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"Я понял, что это будет фильм-прогулка, фильм-странствие. Что там будет открытость ко всему, прежде всего к самой памяти и признание того, что речь не о моей памяти или чьей-то еще, но нашей общей, всего человечества и мира, памяти как некой вибрации, к которой можно быть причастным", - подчеркнул режиссер.

"Память" - загадочный реалистично-мистический шедевр, один из самых сюрреалистичных и странных фильмов последних лет. Это вызывающе красивое и эмоционально экзальтированное кино, удивляющее как визуально сокрушительной формой так и бесстрашием режиссерского решения.

Картина чувственная и проникновенная, созерцательная и медитативная, насыщенная отсылками к философии Дзен и всем тем, за что снобы-синефилы любят фестивальное кино.

"Есть много видов кино. Но надо серьезно озаботиться судьбой физического кино, которое изобрели Люмьеры. Пусть Netflix показывает у себя разные фильмы, но "Память" снята для большого экрана. Я часто повторяю, что мой фильм на экране компьютера - это уже не мой фильм. И мне сейчас кажется, что надо срочно предпринять что-то, чтобы это физическое кино не исчезло", - подчеркнул режиссер.

Фильм будет демонстрироваться только один раз 25 сентября в кинотеатре Splendid Palace.