Легкая и мобильная замена ноутбуку
Планшет MatePad 11 от Huawei с магнитной клавиатурой и стилусом - относительно недорогая альтернатива компьютеру для учащихся и работающих людей.
Планшет MatePad 11 от Huawei с магнитной клавиатурой и стилусом - относительно недорогая альтернатива компьютеру для учащихся и работающих людей.
После крупного прорыва в начале прошлого десятилетия планшеты уже несколько лет переживают падение популярности. Это связано как с увеличением экранов смартфонов, так и с "похудением" ноутбуков до еще более удобных размеров. Планшетам остается искать свою нишу где-то посередине между этими двумя сегментами или охватывать максимально широкий спектр функций. Новый планшет Huawei MatePad 11 от Huawei, который появился в Латвии перед самым началом нового учебного года, пошел по второму пути и смог решить проблему выбора правильного инструмента обучения для многих школьников и студентов.
MatePad 11 доступен как отдельный тачпад или в комплекте с клавиатурой, встроенной в магнитную крышку, и цифровым стилусом M-Pencil второго поколения. Хотя надежный и качественный планшет может заинтересовать покупателей сам по себе, TVNET в преддверии начала учебного года решил больше узнать о возможностямх комплекта.
С помощью этих двух аксессуаров MatePad 11 может взять на себя роль компьютера и стать надежным помощником как в учебе, так и в работе. Как инструмент не только для потребления контента, но и для его создания - написания текстов, редактирования, рисования, черчения и выполнения других задач.
Удобнее компьютера
Есть три фактора, которые делают это устройство хорошей альтернативой ноутбуку. Компактность, универсальность в использовании, а также цена, с которой интеллектуальному ультратонкому компьютеру практически невозможно конкурировать.
Размеры определенно склоняют чашу весов в пользу MatePad 11. Толщина корпуса планшета составляет всего 7,25 миллиметра, а вес - 485 граммов. Он весит всего в два раза больше обычного современного смартфона, но в планшете установлен 10,95-дюймовый экран, что чуть меньше, чем у среднего сверхтонкого ноутбука. Даже учитывая, что планшет заключен в магнитный корпус, обхватывающий его с двух сторон, его общая толщина составляет менее полутора сантиметров, а вес едва превышает 600 граммов. Поскольку MatePad 11 меньше листа A4, его можно легко поместить в любую папку для документов и носить с собой. Даже сумка не нужна.
По бокам планшета встроены магниты для плотного прилегания чехла и M-Pencil, а на одной из сторон круглого стилуса вырезано небольшое углубление, помогающее плотно обхватить боковые стороны MatePad 11. Магнит имеет широкий диапазон действия, но в одном положении, ближе к нижней части планшета, он очень сильно захватывает стилус, и для его отсоединения требуется усилие. Прочный захват удобен при переноске устройства и надежно удерживает стилус на месте даже в сумке. Единственный способ случайно разбить "сладкую парочку" - это зацепиться стилусом за книги или край сумки, когда вставляешь или достаешь планшет. Без прямого физического давления он не распадется.
В целом клавиатура производит хорошее впечатление. Хотя она уже, чем на ноутбуке, кнопки довольно большие и расположены на достаточном расстоянии, чтобы избежать ошибок при наборе текста. Работает "мягко" и тихо, с латышским языком тоже проблем нет. Все диакритические знаки понимаются и отображаются на экране.
Сильный магнит удерживает планшет под выбранным углом, и клавиатура не отсоединяется, даже если поднять устройство за экран и потрясти его.
С полезными возможностями
Если добавить к комплектации аксессуаров большой экран яркостью почти 500 нит с разрешением 2560x1600 пикселей, то мы получим довольно производительную машину. Еще более интересным и похожим на персональный компьютер планшет становится благодаря режиму Multi-Window, который позволяет одновременно открыть четыре окна на одном рабочем столе и в каждом из них делать что-то свое. Точно так же, как мы делаем это на персональном компьютере в течение вот уже трех десятилетий.
Разнообразие областей применения дополняют три режима Multi-screen Collaboration. Один из них обеспечивает беспроводное подключение планшета к смартфону Huawei, что позволяет легко получить доступ к информации на нем. Например, сделайте снимки с помощью телефона и обработайте их на большом экране планшета, а затем так же легко перенесите обратно на свой телефон. Это похоже на копирование информации из одной папки на вашем компьютере в другую.
Еще один режим дает возможность беспроводного подключения планшета к другому экрану. Это может быть домашний или офисный компьютер или монитор. В этом случае контент будет отображаться на самом большом экране, а дисплей планшета можно использовать, например, в качестве панели для рисования.
Экран для работы и развлечений
А теперь - о применении стилуса. Он может не только писать, но и преобразовывать рукописные заметки в печатный, редактируемый текст. Поскольку M-Pencil распознает 4096 уровней силы прикосновения, письмо и рисование с его помощью не сильно отличаются от использования карандаша на листе бумаги. Чем сильнее вы нажимаете, тем толще линия. Частота обновления изображения 120 Гц в сочетании со временем задержки в 2 миллисекунды еще больше усиливает эту иллюзию карандаша, поскольку нарисованная линия появляется чуть ниже стилуса и, не отставая, следует за ним. На этом планшете не придется наблюдать часто встречающиеся ситуации, когда полоса появляется на экране лишь через некоторое время после того, как вы убрали стилус, потому что экран просто не успевает за движениями руки.
Частота обновления также делает этот планшет полезным инструментом для развлечений, а именно для компьютерных игр, плавность работы которых в значительной степени зависит от этого параметра. Нет никакого беспокойства по поводу вычислительной мощности. Планшет оснащен 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 865 и видеокартой Adreno 650, подкрепленными 6 ГБ оперативной памяти. Объем памяти также соответствует тонким ноутбукам - 128 ГБ, которые можно дополнить широко доступной картой microSD объемом до 1 ТБ вместо более дорогой NM производства Huawei, необходимой для телефонов. С помощью специалистов Harman Kardon отрегулированный звук также отлично подходит для развлекательных целей. Четыре динамика создают такой сильный, ощутимый звук, что вибрации вокруг устройства ощущаются очень хорошо.
Целый день без подзарядки
MatePad 11 - один из первых планшетов Huawei, оснащенных операционной системой Harmony OS, и это подтверждает, что китайцы полны решимости развивать свою собственную инфраструктуру. В этом году эта операционная система уже доступна на смарт-часах, поэтому мы можем ожидать, что Huawei сделает большие шаги в наполнении виртуального магазина AppGallery и добавлении новых возможностей в свою экосистему.
Поскольку MatePad 11 является мобильным устройством, его можно использовать вне дома в течение очень долгого времени. При непрерывном просмотре видео с умеренной громкостью устройство проработало чуть более 10 часов без подзарядки. При работе с офисными программами времени автономной работы хватило на основательно долгий рабочий день - не менее 11 часов. Современные ноутбуки способны на нечто подобное, но стоит учесть, что в этом планшете установлен аккумулятор емкостью всего 7250 мАч. Это даже не вдвое больше, чем у лучших смартфонов. Однако для зарядки доступно зарядное устройство на 22,5 Вт, поэтому заряжать придется менее двух часов.
Третий аргумент в пользу этого устройства - цена. MatePad 11 в комплекте с магнитным чехлом-клавиатурой и стилусом M-Pencil доступен по цене 450 евро. Это действительно очень хороший вариант для школьников, студентов и каждого, кто ищет широко используемое мобильное устройство для работы и развлечений по разумной цене.