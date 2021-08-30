Легкая и мобильная замена ноутбуку

Удобнее компьютера

Есть три фактора, которые делают это устройство хорошей альтернативой ноутбуку. Компактность, универсальность в использовании, а также цена, с которой интеллектуальному ультратонкому компьютеру практически невозможно конкурировать.

Размеры определенно склоняют чашу весов в пользу MatePad 11. Толщина корпуса планшета составляет всего 7,25 миллиметра, а вес - 485 граммов. Он весит всего в два раза больше обычного современного смартфона, но в планшете установлен 10,95-дюймовый экран, что чуть меньше, чем у среднего сверхтонкого ноутбука. Даже учитывая, что планшет заключен в магнитный корпус, обхватывающий его с двух сторон, его общая толщина составляет менее полутора сантиметров, а вес едва превышает 600 граммов. Поскольку MatePad 11 меньше листа A4, его можно легко поместить в любую папку для документов и носить с собой. Даже сумка не нужна.

По бокам планшета встроены магниты для плотного прилегания чехла и M-Pencil, а на одной из сторон круглого стилуса вырезано небольшое углубление, помогающее плотно обхватить боковые стороны MatePad 11. Магнит имеет широкий диапазон действия, но в одном положении, ближе к нижней части планшета, он очень сильно захватывает стилус, и для его отсоединения требуется усилие. Прочный захват удобен при переноске устройства и надежно удерживает стилус на месте даже в сумке. Единственный способ случайно разбить "сладкую парочку" - это зацепиться стилусом за книги или край сумки, когда вставляешь или достаешь планшет. Без прямого физического давления он не распадется.

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В целом клавиатура производит хорошее впечатление. Хотя она уже, чем на ноутбуке, кнопки довольно большие и расположены на достаточном расстоянии, чтобы избежать ошибок при наборе текста. Работает "мягко" и тихо, с латышским языком тоже проблем нет. Все диакритические знаки понимаются и отображаются на экране.

Сильный магнит удерживает планшет под выбранным углом, и клавиатура не отсоединяется, даже если поднять устройство за экран и потрясти его.

С полезными возможностями

Если добавить к комплектации аксессуаров большой экран яркостью почти 500 нит с разрешением 2560x1600 пикселей, то мы получим довольно производительную машину. Еще более интересным и похожим на персональный компьютер планшет становится благодаря режиму Multi-Window, который позволяет одновременно открыть четыре окна на одном рабочем столе и в каждом из них делать что-то свое. Точно так же, как мы делаем это на персональном компьютере в течение вот уже трех десятилетий.