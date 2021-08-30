Айгар Апинис из-за дисквалификации конкурента получил бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио

Как сообщалось, Апинис занял четвёртое место в метании диска в группе F-52 с результатом 19,54 метра.

Золото с результатом 20,02 метра во второй попытке завоевал поляк Пётр Косевич, опередив хорвата Велимира Шандора и индийца Винода Кумара. В пятой попытке хорват бросил диск на 19,98 метра, а индиец - на семь сантиметров меньше.

ЛПК сообщает, что в понедельник Международный паралимпийский комитет (МОК) получил информацию о том, что индийский спортсмен в финале соревнований стартовал не в том медицинском классе. Его результат был аннулирован. Таким образом, третий лучший результат оказался у четырёхкратного чемпиона Паралимпийских игр Апиниса.

Девять лет назад на Играх в Лондоне Апинис занял второе место, а в 2004 году в Афинах, в 2008 году в Пекине и в 2016 году в Рио-де-Жанейро стал олимпийским чемпионом.