Ср, 1.09.2021
Еще одна доза вакцины от Covid-19 после завершения процесса вакцинации необходима людям с очень ослабленным здоровьем. Государственный совет по иммунизации (IVP)
Государственный совет по иммунизации (IVP)

Порзиньгис на расслабоне, Сотникова на "Новой волне", Кержаков с дельфинами. Как прошла неделя звёзд спорта?

Давайте посмотрим, как прошла неделя у известных спортсменов и чем они радовали своих подписчиков в Instagram.

Загорелая Лаура Икауниеце

Угадайте, где побывала украинская легкоатлетка Юлия Левченко

Кристап Порзиньгис на расслабоне

Анастасия Кравченока подписывала мяч

Экс-фигуристка Аделина Сотникова побывала на "Новой волне"

Дарья Клишина провела последние дни лета в солнечной Италии

Хабиб Нурмагомедов сосредоточен на футболе

Хоккеист Михаил Сергачёв и пловчиха Юлия Ефимова обменялись сувенирами

Дзюдоистка Дарья Белодед счастлива, что у неё 500 тысяч подписчиков в Instagram

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер - королева жизни!

Боец Пейдж Ванзант и её муж идут по жизни рука об руку

Евгения Медведева читает роман "Аня из Зелёных Мезонинов"

Влюблённые Артемий Панарин и Алиса Знарок

Александр Кержаков счастлив в компании новых друзей

Украинская легкоатлетка Марина Бех в Швейцарии

Скелетонистка Елена Никитина готова к прогулке


НАВЕРХ
Back