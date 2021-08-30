Видео ⟩ Во время поисков затонувшего трактора у латвийско-литовской границы нашли неожиданных подводных существ

По мнению биологов, это явное свидетельство воздействия изменения климата на дикую природу Литвы.

"Я надеялся найти затонувший трактор. Местные жители говорили, что он лежит на дне с давних времен. Но когда я нырнул, меня поразили медузы. Они были маленькие, может быть, размеров с монету в два евро. Их действительно было много", - сказал мужчина.

"Температура воды была около 18 градусов. То, что я увидел, было действительно неожиданным. Когда я вернулся, начал искать информацию и обнаружил, что это не единственное место, где можно увидеть медуз в Литве. Их также нашли в Юрбаркасе", - сказал Урникис.

Саулюс Каралюс, заведующий отделом аквариумов и мореплавания Литовского морского музея, отмечает, что в последние годы появляется все больше и больше животных, не характерных для литовской фауны.

"Изменение климата повлияло и на фауну Литвы. В наших краях продолжают появляться чужеродные животные", - сказал Каралюс.

Еще в 2002 году знания о медузах были приобретены в Юрбаркасском районе, на карьере Грейчи. В прошлом году медуз видели и в другом карьере Юрбаркаса. Выводы таковы, что в некоторых частях Литвы медузы способны переносить балтийские зимы.