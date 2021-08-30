Пн, 30.08.2021
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Константин Зимен, сооснователь компании "Ёбидоёби"

Невакцинированный учитель заразил коронавирусом больше половины класса

ФОТО: David Tadevosian/shutterstock.com

В Калифорнии невакцинированный учитель начальной школы, снявший маску во время урока, в мае прошлого года заразил более половины учеников класса, сообщает CNN.

Учитель пришел на работу, несмотря на то, что у него были симптомы Covid-19, а затем снял маску, чтобы читать ученикам. Учитель считал, что симптомы указывают на аллергию, а не на инфекцию, выяснили исследователи.

В классе из 22 учеников 12 оказались инфицированы, в том числе восемь из 10 учеников в первых двух рядах.

В школьных правилах прописано, что ученики и учителя в помещениях должны находиться в масках. Известно, что ученики строго соблюдали это требование, учитель же неоднократно нарушал его. Известно также, что он не был вакцинирован.

В итоге заразились 27 человек, включая учителя. Эти случаи были связаны с дельта-вариантом коронавируса. Никто из заболевших не был в тяжелом состоянии, и все успешно выздоровели.


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