Невакцинированный учитель заразил коронавирусом больше половины класса

Учитель пришел на работу, несмотря на то, что у него были симптомы Covid-19, а затем снял маску, чтобы читать ученикам. Учитель считал, что симптомы указывают на аллергию, а не на инфекцию, выяснили исследователи.

В классе из 22 учеников 12 оказались инфицированы, в том числе восемь из 10 учеников в первых двух рядах.

В школьных правилах прописано, что ученики и учителя в помещениях должны находиться в масках. Известно, что ученики строго соблюдали это требование, учитель же неоднократно нарушал его. Известно также, что он не был вакцинирован.