Начнется строительство железнодорожной эстакады Rail Baltica на улице Лачплеша

На мероприятии стороны, участвующие в проекте, представят запланированные изменения на улице Лачплеша и их долгосрочное влияние на город и его жителей.

В мероприятии примут участие директор Департамента железнодорожной политики и инфраструктуры Министерства транспорта Карлис Экелис, заместитель председателя Рижской думы Вилнис Кирсис, председатель правления SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Каспар Вингрис, руководитель Департамента стратегического сотрудничества и коммуникаций генерального партнера AS RB Rail Гирт Браманс, а также общество BeReRIX, в которое входят бельгийская строительная компания BESIX Group, латвийская строительная компания Rere Būve и итальянская строительная компания Rizzani de Eccher.

Мероприятие начнется в 11 часов утра.

Проект Rail Baltica предусматривает создание железнодорожной линии европейского стандарта колеи от Таллинна до литовско-польской границы, чтобы можно было по железной дороге соединить страны Балтии с другими европейскими странами. В странах Балтии планируется построить новую железнодорожную ветку европейской колеи (1435 миллиметров) протяженностью 870 километров с максимальной скоростью движения поездов 240 километров в час.