Чт, 2.09.2021
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Саддам Хусейн Малек, бывший солдат Афганской национальной армии

Начнется строительство железнодорожной эстакады Rail Baltica на улице Лачплеша

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В четверг, 2 сентября, на улице Лачплеша в Риге торжественно начнется строительство железнодорожной эстакады проекта Rail Baltica.

На мероприятии стороны, участвующие в проекте, представят запланированные изменения на улице Лачплеша и их долгосрочное влияние на город и его жителей.

В мероприятии примут участие директор Департамента железнодорожной политики и инфраструктуры Министерства транспорта Карлис Экелис, заместитель председателя Рижской думы Вилнис Кирсис, председатель правления SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Каспар Вингрис, руководитель Департамента стратегического сотрудничества и коммуникаций генерального партнера AS RB Rail Гирт Браманс, а также общество BeReRIX, в которое входят бельгийская строительная компания BESIX Group, латвийская строительная компания Rere Būve и итальянская строительная компания Rizzani de Eccher.

Мероприятие начнется в 11 часов утра.

Проект Rail Baltica предусматривает создание железнодорожной линии европейского стандарта колеи от Таллинна до литовско-польской границы, чтобы можно было по железной дороге соединить страны Балтии с другими европейскими странами. В странах Балтии планируется построить новую железнодорожную ветку европейской колеи (1435 миллиметров) протяженностью 870 километров с максимальной скоростью движения поездов 240 километров в час.

Ожидается, что стоимость Rail Baltica составит 5,8 млрд евро, включая ветку, которую решено построить между Каунасом и Вильнюсом. Часть затрат будет покрыта за счет средств Европейского Союза. Планируется, что железнодорожная линия Rail Baltica будет готова к движению в 2026 году.


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