Фото ⟩ Строительство путепровода Rail Baltica на улице Лачплеша планируется завершить в 2023 году

Он подчеркнул, что это уже третья строительная площадка Rail Baltica в Латвии, и работы по строительству этого объекта выйдут за пределы железнодорожной линии, потому что вместе с новым железнодорожным путепроводом будет перестроена улица.

На перестроенной части улицы Лачплеша под путепроводом будут четыре автомобильные полосы, велосипедная дорожка и пешеходный тротуар, а на улице Калупес будет построен регулируемый пешеходный переход через улицу Лачплеша.

Вингрис сообщил, что в ходе строительных работ у Рижского вокзала, начатых в ноябре прошлого года, в настоящее время выполнено 70-80% работ по реконструкции подземных инженерных коммуникаций.

Самые масштабные строительные работы, например, ликвидация железнодорожной насыпи, будут проводиться ночью. Как отметил представитель объединения строительных компаний BeReRIX Андис Линде, полностью закрывать улицу Лачплеша на время строительных работ не планируется, но движение по одной из полос будет периодически перекрываться. С такими неудобствами водителям придется считаться около года.

Он добавил, что уже осенью этого года планируется заложить фундамент нового Рижского вокзала.

В четверг, 2 сентября, на улице Лачплеша в Риге торжественно началось строительство железнодорожной эстакады проекта Rail Baltica.

На мероприятии стороны, участвующие в проекте, представили запланированные изменения на улице Лачплеша и их долгосрочное влияние на город и его жителей.

В мероприятии приняли участие:

директор Департамента железнодорожной политики и инфраструктуры Министерства транспорта Карлис Экелис,

заместитель председателя Рижской думы Вилнис Кирсис,

председатель правления SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Каспар Вингрис,

руководитель Департамента стратегического сотрудничества и коммуникаций генерального партнера AS RB Rail Гирт Браманс,

общество BeReRIX, в которое входят бельгийская строительная компания BESIX Group, латвийская строительная компания Rere Būve и итальянская строительная компания Rizzani de Eccher.

Галерея: Мероприятие начала строительства железнодорожной эстакады проекта Rail Baltica

Проект Rail Baltica предусматривает создание железнодорожной линии европейского стандарта колеи от Таллинна до литовско-польской границы, чтобы можно было по железной дороге соединить страны Балтии с другими европейскими странами. В странах Балтии планируется построить новую железнодорожную ветку европейской колеи (1435 миллиметров) протяженностью 870 километров с максимальной скоростью движения поездов 240 километров в час.