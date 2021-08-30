Видео ⟩ Шоу: Ксения Собчак и Настя Ивлеева поменялись жизнями - работой, домом, машиной и бытом

Пока Настя оценивала богатства Ксении и примеряла наряды и украшения, Собчак решила устроить личную жизни Ивлеевой. Тем более что та официально развелась со своим супругом - рэпером Элджеем.

"Послушай, Лиз, я влюбилась", - сказала Ксения менеджеру Ивлеевой.

Она предположила (на месте Ивлеевой), что ей бы подошел режиссер Саша Горчилин.

"Он такой худой, талантливый, нервный. Ушел со съемки, даже не попрощался. Меня такое цепляет", - заметила блондинка.

Она прокомментировала, что все ее предыдущие мужчины были "наркоманы, обкурки и рэперы". Сейчас Настя Ивлеева - свободная девушка. Собчак поинтересовалась у сотрудницы, кто из мужчин имиджево подходит блогеру.

Менеджер Ивлеевой затруднилась ответить на этот вопрос:

"Насть, мне настолько сложно оценить, кто из русских мужчин может с тобой энергетически сравниться. Важно ли тебе его финансовое положение?.. Ты органично бы смотрелась в каком-нибудь кинодуэте с Дмитрием Нагиевым. Хотя вы снимались уже с ним в рекламе МТС. Но по энергетике и star quality. Я ни об одном человека не говорю, как о нем".

Менеджер Ивлеевой обратилась к Собчак (которая играла Настю) с комментарием о том, что Ксения симпатизирует блогеру и хочет с ней построить долгосрочные и крепкие отношения.