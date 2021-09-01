Ср, 1.09.2021
Еще одна доза вакцины от Covid-19 после завершения процесса вакцинации необходима людям с очень ослабленным здоровьем. Государственный совет по иммунизации (IVP)
Государственный совет по иммунизации (IVP)

Кто вам платит? ⟩ 1 сентября - Латвия возвращается за парты: какой ценой и надолго ли?

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

1 сентября - цветы, пробки и нарядные школьники на улицах города. Дети в Латвии возвращается за парты. Учеба - очная, но есть условия: еженедельные тесты, маски для тех, у кого нет Covid-сертификатов, и оперативное реагирование администрации, если обнаружены случаи заболевания. Какой ценой это дается школам, сколько продлится очное обучение и о чем болит голова у директоров школ и врачей прямо сейчас? Все это обсуждаем в эфире "Кто вам платит?". Начало в 18:00.

Гости эфира:

  • Денис Клюкин, директор Рижской Ринужской средней школы; 
  • Ольга Дукшинская - директор Даугавпилсской 16-й средней школы;
  • Ренате Снипе - главврач Детской клинической университетской больницы, пульманолог, педиатр.

Темы эфира:

  • Еженедельное тестирование в школах - о действенности метода, проблемах в организации, претензиях и агрессивных реакциях родителей;
  • Дети в масках, а те, кто с Covid-сертификатом - без: как физически уследить за соблюдением этого правила? 
  • Порядок действий, если заболел ученик, учитель, родитель - как будет налажен процесс и сколько школы "протянут" на очном обучении?
  • Требования к педагогам об обязательной вакцинации и нехватка ресурсов - в Латвии будет некому учить? Тестируют ли сейчас учителей, как и кто за это платит?
  • Риски очного обучения - подготовка врачей к вспышкам заболеваемости среди детей и невидимая угроза Covid-19 - мультисистемный воспалительный синдром: случаи и лечение в Латвии.

Встречаемся в 18:00, пишите комментарии на нашей страничке в Facebook, задавайте вопросы, выводим их в эфир!


НАВЕРХ
Back