Кто вам платит? ⟩ 1 сентября - Латвия возвращается за парты: какой ценой и надолго ли?

1 сентября - цветы, пробки и нарядные школьники на улицах города. Дети в Латвии возвращается за парты. Учеба - очная, но есть условия: еженедельные тесты, маски для тех, у кого нет Covid-сертификатов, и оперативное реагирование администрации, если обнаружены случаи заболевания. Какой ценой это дается школам, сколько продлится очное обучение и о чем болит голова у директоров школ и врачей прямо сейчас? Все это обсуждаем в эфире "Кто вам платит?". Начало в 18:00.