Кто вам платит? ⟩ "Мы как десантники - никто, кроме нас". Начало учебного года глазами директоров и медиков

Учебный год еще не начался, а многие родители буквально уверены, что "сейчас на осенних каникулах всех и закроют". Директор рижской школы с такой постановкой вопроса не согласен.

"Конечно, в основном это зависит от решений правительства. Латвия среди стран OECD - страна номер один по удаленке, такой удаленки - жесткой и жестокой - ни у кого не было даже рядом.

Если правительство опять впадет в такого рода маразм, ну что поделаешь...

Но могу сказать про свою школу, и ситуация, думаю, во всех школах такая - школы не являются распространителем инфекции и могут создавать эпидемиологически безопасную обстановку - разделять потоки, разделять учащихся, если надо - изолировать очаги. В принципе, вспышек внутри школ - я не знаю, чтобы они были. В большинстве случаев инфекция в школы заносилась снаружи.

Если нам не будут мешать, мы весь этот год проведем очно.

Да, кто-то будет уходить на карантин, да, будут какие-то ограничения, но главное, чтобы не мешали", - поясняет Клюкин.

Он выразил надежду на то, что правительство все-таки сделало выводы и не будет мешать школам делать свое дело: "Мы - образовательное учреждение, но мы и режимное учреждение, мы прекрасно умеем работать в особых режимах, прекрасно можем организовать очень сложные процессы - главное, чтобы не мешали".

"МОН на ошибках не учится, с мая - отдыхают". В школе выявлен инфицированный - что дальше?

В результате массового тестирования накануне 1 сентября в Рижской Ринужской школе было три положительных теста. Эти дети просто не пошли в школу, изменений для других - нет. Для детей это классическая ситуация отсутствия по болезни, говорит директор. В таких случаях индивидуальное удаленное обучение школа предоставить не может, но, конечно, дети на связи с учителями и классными руководителями, пытаясь не отстать.

Как действовать, если случаи будут выявлены уже во время учебного года, когда дети взаимодействуют в школе? Отвечая на этот вопрос, директор не стеснялся в выражениях: "Говоря о том, что правительство учится на своих ошибках, возможно, это правительство не включает Министерство образования, потому что

ощущение, что оно как увидело первое солнышко в мае - так и ушло в отпуск и там отдыхало.

Мы не имеем до сих пор достаточно четко прописанных инструкций".