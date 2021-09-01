Кто вам платит? ⟩ "Мы как десантники - никто, кроме нас". Начало учебного года глазами директоров и медиков

"Мне очень странно, что начинают с педагогов". О вакцинации и нехватке кадров
По Латвии от Covid-19 привиты 71% работников образования, на уровне общего образования привито 73% работников, 30 августа сообщила министр образования Анита Муйжниеце. По словам директора, в Рижской Ринужской средней школе показатели вакцинации выше, чем в среднем по стране: "У нас на данный момент хотя бы одну прививку получили более 90% сотрудников школы, вместе с техническими работниками, которые контактируют с детьми. К 15 сентября непривитыми из 85 педагогов будут только 5 человек. Серьезно настроен против прививок был лишь один педагог, несколько не будут вакцинироваться по убедительным медицинским показаниям".
Клюкин убежден, что в их школе положительно сыграл пример администрации. Среди учителей были сомнения, но позиция руководства школы в конечном счете стала ключевым фактором: "Вся администрация, не сговариваясь, вакцинировалась в первое окно вакцинации. Сами пошли и вакцинировались. Это было на выходных, встретились в понедельник со словами: "А я привился", и все так. В администрации нет ни одного невакцинированного, и это пример, ключевой фактор успеха".
Что происходит с теми сотрудниками, кто не закончил или не прошел курс вакцинации? Невакцинированные учителя наравне с детьми проходят тестирование, тесты оплачиваются государством, говорит Клюкин.
Напомним, законопроект об обязательной вакцинации представителей отдельных профессий, в том числе педагогов, правительство уже отложило. Но даже если бы его и приняли, директор Ринужской школы говорит, что из-за него никого бы увольнять не стал.
"Если не будет какой-то уникальной конфигурации, законодательных актов, лично я никогда в жизни не приму никаких санкций.
У учителя есть должностные обязанности, которые были оговорены, когда он подписывал договор, а внедрение таких резких поправок - это не совсем честно и справедливо, и это не моя функция как работодателя. Самый большой творец хаоса в этом процессе - правительство, оно и должно с этим разбираться, а не директор школы, который каждый день решает проблему мотивации, нехватки, перегрузки и недостаточной оплаты.
Да и законопроект - ну такие формулировки, я не знаю, как там можно выцедить увольнение учителя.
Это мне очень надо не любить конкретно сотрудника, чтобы, используя их, целенаправленно его уволить.
Если бы я этого не захотел делать, там 150 оговорок, чтобы я никогда его и не уволил".
В целом директора школы изумляет, что требования обязательной вакцинации одними из первых могли коснуться педагогов: "В стране не просто острая нехватка педагогов, в стране - кризис, отсутствие педагогов, количество вакансий, стабильных, стремится к 1000, это более чем одна вакансия на школу.
В этой ситуации угрожать педагогам - я не знаю, каким надо быть человеком. Старый министр - там "клиника", новый министр - уже успела отличиться и сказать, что: "Ребята - уволите, ничего страшного, уплотним школу, педагогов всем хватит". Человек тоже не понимает, что происходит в отрасли. На некоторые вакансии у меня по два года нет реакции", - возмущен директор.
В эфире также прозвучало:
- 00:00 - День знаний! Скучают ли ведущие по школе?
- 04:57 - "Мы как десантники - никто, кроме нас". Комментарий директора Рижской Ринужской средней школы Дениса Клюкина о начале учебного года;
- 08:03 - Как долго школы продержатся, не уходя на удаленку?
- 12:52 - "МОН на ошибках не учится, с мая - отдыхают". В школе выявлен инфицированный - что дальше?
- 15:00 - "Мне очень странно, что начинают с педагогов". Клюкин о нехватке кадров и "клинике" в МОН;
- 24:54 - Ведущие спорят о повестке и политических играх;
- 30:15 - "В Даугавпилсе директора всех школ работают как одна команда". Директор Даугавпилсской 16-й средней школы Ольга Дукшинская о поддержке муниципалитета;
- 38:07 "У нас привиты 80% учителей, остальные с тестами - все успокоились". Директор школы о результатах вакцинации;
- 46:05 - В интенсивной терапии ни один ребенок с Covid-19 не был, но после него - были. Главврач BKUS Ренате Снипе о 20 тяжелых случаях в Латвии;
- 55:37 "Люди играются с жизнями и судьбами других людей". Врач о популистах, выводящих людей на улицы против вакцинации.
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