Чт, 2.09.2021
Мы не противники, мы один латвийский народ Эгил Левитс, президент Латвии
Эгил Левитс, президент Латвии

Кто вам платит? ⟩ "Мы как десантники - никто, кроме нас". Начало учебного года глазами директоров и медиков

Дети в Латвии вернулись за парты. Какой ценой это дается школам, сколько продлится очное обучение и о чем болит голова у директоров школ и врачей прямо сейчас? Все это обсудили в эфире "Кто вам платит?".

Гости эфира:

  • Денис Клюкин, директор Рижской Ринужской средней школы; 
  • Ольга Дукшинская - директор Даугавпилсской 16-й средней школы;
  • Ренате Снипе - главврач Детской клинической университетской больницы, пульмонолог, педиатр.

"Мы как десантники - никто, кроме нас"

"Особенность этого 1 сентября в том, что мы понимали и понимаем все угрозы, мы понимаем все ограничения, но в то же время это 1 сентября от предыдущего отличается тем, что у нас есть очень большая степень свободы -

мы четко понимаем, что мы как десантники - никто, кроме нас.

Если в прошлом году у нас еще была призрачная надежда на поддержку муниципалитета и министерства, то сейчас школы четко знают, что все сами за себя", - на вопрос об особенностях этого 1 сентября отвечает директор Рижской Ринужской средней школы Денис Клюкин. 

По его мнению, это хороший знак автономии школ: "Весь прошлый год нам показывали: "На вас жалуются, но мы не будем к вам соваться, разбирайтесь сами". Клюкин это 1 сентября встречает с опаской, но со свободой.

"Если нам не будут мешать, мы весь этот год проведем очно"

Учебный год еще не начался, а многие родители буквально уверены, что "сейчас на осенних каникулах всех и закроют". Директор рижской школы с такой постановкой вопроса не согласен. 

"Конечно, в основном это зависит от решений правительства. Латвия среди стран OECD - страна номер один по удаленке, такой удаленки - жесткой и жестокой - ни у кого не было даже рядом. 

Если правительство опять впадет в такого рода маразм, ну что поделаешь...

Но могу сказать про свою школу, и ситуация, думаю, во всех школах такая - школы не являются распространителем инфекции и могут создавать эпидемиологически безопасную обстановку - разделять потоки, разделять учащихся, если надо - изолировать очаги. В принципе, вспышек внутри школ - я не знаю, чтобы они были. В большинстве случаев инфекция в школы заносилась снаружи.

Если нам не будут мешать, мы весь этот год проведем очно.

Да, кто-то будет уходить на карантин, да, будут какие-то ограничения, но главное, чтобы не мешали", - поясняет Клюкин.

Он выразил надежду на то, что правительство все-таки сделало выводы и не будет мешать школам делать свое дело: "Мы - образовательное учреждение, но мы и режимное учреждение, мы прекрасно умеем работать в особых режимах, прекрасно можем организовать очень сложные процессы - главное, чтобы не мешали".

"МОН на ошибках не учится, с мая - отдыхают". В школе выявлен инфицированный - что дальше?

В результате массового тестирования накануне 1 сентября в Рижской Ринужской школе было три положительных теста. Эти дети просто не пошли в школу, изменений для других - нет. Для детей это классическая ситуация отсутствия по болезни, говорит директор. В таких случаях индивидуальное удаленное обучение школа предоставить не может, но, конечно, дети на связи с учителями и классными руководителями, пытаясь не отстать.

Как действовать, если случаи будут выявлены уже во время учебного года, когда дети взаимодействуют в школе? Отвечая на этот вопрос, директор не стеснялся в выражениях: "Говоря о том, что правительство учится на своих ошибках, возможно, это правительство не включает Министерство образования, потому что

ощущение, что оно как увидело первое солнышко в мае - так и ушло в отпуск и там отдыхало.

Мы не имеем до сих пор достаточно четко прописанных инструкций".

В то же время, по словам директора, алгоритм действий в школе при выявлении Covid-19 достаточно понятный - на карантин уходят все контактные лица. Если это класс, ему обеспечивается удаленное обучение, в школе уже отработанная система, и к этому все полностью готовы: "Все будет гибко. В прошлом году по итогу директор определял - кого отправлять на карантин, но это было не проявлением автономии и делегирования нам этой функции, а проявлением хаоса в организации процесса контроля со стороны МОН и Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC). У SPKC не было доступа к базам данных учащихся - они не знали, кто с кем учится".

"Мне очень странно, что начинают с педагогов". О вакцинации и нехватке кадров 

По Латвии от Covid-19 привиты 71% работников образования, на уровне общего образования привито 73% работников, 30 августа сообщила министр образования Анита Муйжниеце. По словам директора, в Рижской Ринужской средней школе показатели вакцинации выше, чем в среднем по стране: "У нас на данный момент хотя бы одну прививку получили более 90% сотрудников школы, вместе с техническими работниками, которые контактируют с детьми. К 15 сентября непривитыми из 85 педагогов будут только 5 человек. Серьезно настроен против прививок был лишь один педагог, несколько не будут вакцинироваться по убедительным медицинским показаниям".

Клюкин убежден, что в их школе положительно сыграл пример администрации. Среди учителей были сомнения, но позиция руководства школы в конечном счете стала ключевым фактором: "Вся администрация, не сговариваясь, вакцинировалась в первое окно вакцинации. Сами пошли и вакцинировались. Это было на выходных, встретились в понедельник со словами: "А я привился", и все так. В администрации нет ни одного невакцинированного, и это пример, ключевой фактор успеха".

Что происходит с теми сотрудниками, кто не закончил или не прошел курс вакцинации? Невакцинированные учителя наравне с детьми проходят тестирование, тесты оплачиваются государством, говорит Клюкин.

Напомним, законопроект об обязательной вакцинации представителей отдельных профессий, в том числе педагогов, правительство уже отложило. Но даже если бы его и приняли, директор Ринужской школы говорит, что из-за него никого бы увольнять не стал. 

"Если не будет какой-то уникальной конфигурации, законодательных актов, лично я никогда в жизни не приму никаких санкций. 

У учителя есть должностные обязанности, которые были оговорены, когда он подписывал договор, а внедрение таких резких поправок - это не совсем честно и справедливо, и это не моя функция как работодателя. Самый большой творец хаоса в этом процессе - правительство, оно и должно с этим разбираться, а не директор школы, который каждый день решает проблему мотивации, нехватки, перегрузки и недостаточной оплаты.

Да и законопроект - ну такие формулировки, я не знаю, как там можно выцедить увольнение учителя.

Это мне очень надо не любить конкретно сотрудника, чтобы, используя их, целенаправленно его уволить.

Если бы я этого не захотел делать, там 150 оговорок, чтобы я никогда его и не уволил". 

В целом директора школы изумляет, что требования обязательной вакцинации одними из первых могли коснуться педагогов: "В стране не просто острая нехватка педагогов, в стране - кризис, отсутствие педагогов, количество вакансий, стабильных, стремится к 1000, это более чем одна вакансия на школу.

В этой ситуации угрожать педагогам - я не знаю, каким надо быть человеком. Старый министр - там "клиника", новый министр - уже успела отличиться и сказать, что: "Ребята - уволите, ничего страшного, уплотним школу, педагогов всем хватит". Человек тоже не понимает, что происходит в отрасли. На некоторые вакансии у меня по два года нет реакции", - возмущен директор.

В эфире также прозвучало:

  • 00:00 - День знаний! Скучают ли ведущие по школе?
  • 04:57 - "Мы как десантники - никто, кроме нас". Комментарий директора Рижской Ринужской средней школы Дениса Клюкина о начале учебного года;
  • 08:03 - Как долго школы продержатся, не уходя на удаленку?
  • 12:52 - "МОН на ошибках не учится, с мая - отдыхают". В школе выявлен инфицированный - что дальше?
  • 15:00 - "Мне очень странно, что начинают с педагогов". Клюкин о нехватке кадров и "клинике" в МОН;
  • 24:54 - Ведущие спорят о повестке и политических играх;
  • 30:15 - "В Даугавпилсе директора всех школ работают как одна команда". Директор Даугавпилсской 16-й средней школы Ольга Дукшинская о поддержке муниципалитета;
  • 38:07 "У нас привиты 80% учителей, остальные с тестами - все успокоились". Директор школы о результатах вакцинации;
  • 46:05 - В интенсивной терапии ни один ребенок с Covid-19 не был, но после него - были. Главврач BKUS Ренате Снипе о 20 тяжелых случаях в Латвии;
  • 55:37 "Люди играются с жизнями и судьбами других людей". Врач о популистах, выводящих людей на улицы против вакцинации.

А еще нас можно слушать! 


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