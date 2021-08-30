В Риге и Рижском регионе в образовательных учреждениях - почти 500 вакансий

Кто требуется?

Не хватает учителей в ряде начальных и средних школ, а также в дошкольных учреждениях страны. В списке много школ, включая как маленькие, так и большие. Однако самая большая нехватка кадров в школах Риги, а количество вакансий в школах Рижского региона меньше.

Не хватает 140 технических работников, в том числе помощников учителя, делопроизводителей, дворников, уборщиц и гардеробщиков. На втором месте по спросу учителя дошкольного образования, которых сейчас не хватает 98.

49 вакансий имеется в категории "другое". В этой категории образовательные учреждения ищут учителей специального обучения, учителей групп продленного дня, методистов, медсестер, социальных педагогов, логопедов.

Учебные заведения также ищут помощников учителей, поваров, заместителей директора, руководителей танцевальных коллективов, дежурных, консультантов по вопросам карьеры, различных ассистентов.

В начальной школе не хватает 36 учителей. Также не хватает 22 учителей латышского языка, 21 учителя английского языка и 21 учителя музыки в учебных заведениях. Есть вакансии для 18 учителей математики и 15 учителей информатики.

Не хватает десяти учителей домоводства, русского языка и спорта, девяти учителей немецкого языка, биологии и химии, восьми учителей истории, трех учителей географии и физики, двух учителей изобразительного искусства, по одному учителю французского и экономики.