Вблизи польско-литовской границы в Беларуси дислоцированы российские войска

Ожидается, что военнослужащие российских войск ПВО создадут центр военной подготовки в Гродно, сообщает PAP со ссылкой на Минобороны Беларуси.

В Барановичском районе Беларуси, примерно в 150 километрах от границы с Польшей, в сентябре планируется завезти российские истребители Су-30СМ, сообщает PAP.