Вблизи польско-литовской границы в Беларуси дислоцированы российские войска
В Гродно, на западе Беларуси, вблизи польско-литовской границы, дислоцированы российские солдаты, сообщает польское информационное агентство PAP.
В Гродно, на западе Беларуси, вблизи польско-литовской границы, дислоцированы российские солдаты, сообщает польское информационное агентство PAP.
Ожидается, что военнослужащие российских войск ПВО создадут центр военной подготовки в Гродно, сообщает PAP со ссылкой на Минобороны Беларуси.
В Барановичском районе Беларуси, примерно в 150 километрах от границы с Польшей, в сентябре планируется завезти российские истребители Су-30СМ, сообщает PAP.
Количество истребителей и солдат пока не известно.