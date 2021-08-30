Пн, 30.08.2021
К сожалению, нужно признать, что все больше нарушителей - латвийцы. Латвийские работники, латвийские приезжие, прилетающие из Латвии. Анджела Зументе, сотрудница полиции Исландии
Анджела Зументе, сотрудница полиции Исландии

Вблизи польско-литовской границы в Беларуси дислоцированы российские войска

ФОТО: EPA/Scanpix

В Гродно, на западе Беларуси, вблизи польско-литовской границы, дислоцированы российские солдаты, сообщает польское информационное агентство PAP.

Ожидается, что военнослужащие российских войск ПВО создадут центр военной подготовки в Гродно, сообщает PAP со ссылкой на Минобороны Беларуси.

В Барановичском районе Беларуси, примерно в 150 километрах от границы с Польшей, в сентябре планируется завезти российские истребители Су-30СМ, сообщает PAP.

Количество истребителей и солдат пока не известно.


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