Два латвийца за убийство с отягчающими обстоятельствами приговорены к суровым срокам

Осужденные ехали в одной машине с потерпевшим, после чего один из них начал его избивать. Другой обвиняемый, вытянув потерпевшего из машины и уложив на землю, наступил ему ногой на горло и душил всем своим весом до самой смерти. После этого преступники закопали убитого.