Пн, 30.08.2021
Многие бренды используют изображения разных моделей, которые могут отличаться цветом кожи, полом и так далее. В этом нет никакой провокации - это просто голос времени. Константин Зимен, сооснователь компании "Ёбидоёби"
Константин Зимен, сооснователь компании "Ёбидоёби"

Два латвийца за убийство с отягчающими обстоятельствами приговорены к суровым срокам

Лес. Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Земгальский районный суд приговорил двух человек к 23 и 18 годам лишения свободы за убийство при особо отягчающих обстоятельствах, сообщили LЕТА в прокуратуре.

Согласно заключению, осужденные договорились убить жертву с целью отомстить за предоставление информации правоохранительным органам о прочих преступлениях, совершенных ими.

Осужденные ехали в одной машине с потерпевшим, после чего один из них начал его избивать. Другой обвиняемый, вытянув потерпевшего из машины и уложив на землю, наступил ему ногой на горло и душил всем своим весом до самой смерти. После этого преступники закопали убитого.

Суд приговорил одного из обвиняемых к 23 годам лишения свободы с пробационным надзором в течение трех лет, а другого - к 18 годам лишения свободы с пробационным надзором в три года.

Решение еще может быть обжаловано в Земгальском окружном суде.


НАВЕРХ
Back