Пн, 30.08.2021
Многие бренды используют изображения разных моделей, которые могут отличаться цветом кожи, полом и так далее. В этом нет никакой провокации - это просто голос времени. Константин Зимен, сооснователь компании "Ёбидоёби"
Константин Зимен, сооснователь компании "Ёбидоёби"

Покупатель медали Тимановской рассказал, кто он и зачем потратил $21 тысячу

ФОТО: ebay.com

Спортсменка Кристина Тимановская, которая после Олимпиады не вернулась в Беларусь, продала на Ebay свою серебряную медаль с Европейских игр 2019 года в Минске за $21 тысячу. Вырученные деньги она направит в фонд спортсменов, выступающих против Лукашенко.

Покупатель медали пояснил, что не хочет публичности, но решил озвучить детали из-за домыслов вокруг покупки.

"Я не белорус. Я не занимаюсь политикой. Я не коллекционер и не приобретал эту медаль для инвестирования, для меня это была акция поддержки", - объяснил он.

В первую очередь - поддержки тех, кто вынуждены покинуть дом, родину, оставив и потеряв многое.

"Когда-то, 30 лет назад, я и моя семья оказались в чужой стране и похожей ситуации. И нашлись люди, которые оказывали нам помощь… Прошло время, роли поменялись.

Я много достиг своим трудом, построил бизнес, дом, вырастил дочь и небольшой лес деревьев. Последние годы я делаю точечную и адресную помощь, насколько могу", - рассказал покупатель.

Что делать с медалью дальше, он планирует решить вместе со спортсменкой.


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