Покупатель медали Тимановской рассказал, кто он и зачем потратил $21 тысячу

Покупатель медали пояснил, что не хочет публичности, но решил озвучить детали из-за домыслов вокруг покупки.

"Я не белорус. Я не занимаюсь политикой. Я не коллекционер и не приобретал эту медаль для инвестирования, для меня это была акция поддержки", - объяснил он.

В первую очередь - поддержки тех, кто вынуждены покинуть дом, родину, оставив и потеряв многое.

"Когда-то, 30 лет назад, я и моя семья оказались в чужой стране и похожей ситуации. И нашлись люди, которые оказывали нам помощь… Прошло время, роли поменялись.

Я много достиг своим трудом, построил бизнес, дом, вырастил дочь и небольшой лес деревьев. Последние годы я делаю точечную и адресную помощь, насколько могу", - рассказал покупатель.