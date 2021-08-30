Может ли Лукашенко рассчитывать на поддержку Пекина?

Так, вступление Беларуси во Всемирную торговую организацию было одним из условий сотрудничества, но Беларусь признали страной с нерыночной экономикой, пишет "Наша нива".

"Прагматичные китайцы далеко не в восторге от политического кризиса после 9 августа и западных санкций",

- говорит аналитик Центра восточных исследований Камиль Клысинский.

"С точки зрения Пекина Беларусь не соответствует репутации стабильного, надежного и безопасного "моста" между Востоком и Западом, а потому не может гарантировать бесперебойность поставок китайского экспорта в рамках проекта "Один путь". Китай не спешит ни с финансовой, ни с политической поддержкой Лукашенко, что, думаю, сильно огорчает Минск", - отметил он.

А что же с парком "Великий камень", о котором так громко заявляли власти? "Идея "Великого камня" была в выгодном географическом положении Беларуси и льготах. Но эти плюсы сегодня сильно перекрываются из-за санкций и политического кризиса", - считает академический директор BEROC Катерина Борнукова.

Третье направление белорусско-китайского сотрудничества - военная сфера и вопросы безопасности, белорусские силовики называют это "железным братством".

Как раз такое это направление выглядит наиболее перспективным и интересным китайцам, но не может гарантировать кредиты и деньги.

Еще в 2017-м стороны подписали сделку, что будут вместе противодействовать "цветным революциям". Китайцы предоставили возможность белорусским силовикам учиться в китайских университетах в интересах МВД. На бесплатную программу съездили дети глав МВД - Караева, Бурмистрова.

Беларусь также имеет контракты с Китаем в сфере ВПК, но из финансовых отчетов можно понять, что в общей картине торгового оборота глобально не влияют на порядок двусторонних цифр., отмечает "Наша нива".