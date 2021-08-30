Количество госпитализированных пациентов с Covid-19 увеличилось на 55%

С увеличением количества стационарных больных количество пациентов, получающих стационарное лечение с тяжелым течением заболевания, увеличилось на 38%.

Кроме того, количество выявленных случаев Covid-19 за последнюю неделю продолжило расти - на 38%. SPKC указывает, что это однозначно не связано с тестами, проводимыми в образовательных учреждениях.

Как известно, тестирование в школах началось на прошлой неделе. Из общего количества проведенных 102 816 тестов со скринингом в образовательных учреждениях были связаны 69% тестов. Из новых положительных случаев Covid-19 8% или 101 инфицированный были связаны со скринингом в школах, в то время как 92% или 1173 инфицированных были остальной частью населения.

На прошлой неделе в среднем проводилось 21 420 тестов на коронавирус в день, что более чем в два раза больше, чем на предыдущей неделе, когда в день выполнялось примерно 8 389 тестов. В свою очередь количество выявляемых за сутки случаев достигло в среднем 182, что на 50 больше, чем неделей ранее.

Количество впервые диагностированных случаев Covid-19 у детей и подростков до 19 лет продолжает расти, как продолжается и рост заболеваемости в других возрастных группах.

По данным SPKC , на прошлой неделе рост заболеваемости наблюдался во всех регионах страны, особенно в Видземе. За последнюю неделю коэффициент репродуктивности инфекции Covid-19 вырос с 1,20 до 1,29, что указывает на распространение в обществе инфекционного заболевания.

Из общего количества людей с Covid-19, диагностированных на прошлой неделе, 1077 не были вакцинированы от Covid-19 или еще не завершили курс вакцинации, что составляет 85% всех случаев за последнюю неделю. При этом вакцинированных было 197 человек, что составляет 15% от всех выявленных на прошлой неделе зараженных.

Сравнивая интенсивность инфекции на 100 000 населения среди вакцинированных и невакцинированных или частично вакцинированных людей, в последней группе в Латвии инфекция Covid-19 выявлялась в 3,3 раза чаще, чем у полностью вакцинированных.

SPKC отмечает, что по мере увеличения числа вакцинированных и распространения инфекции Covid-19 среди невакцинированных лиц общая заболеваемость среди привитых будет расти. Однако у вакцинированных людей заболевание чаще протекает в легкой форме и реже требует госпитализации, поэтому долю вакцинированных и заболевших всегда следует рассматривать в контексте количества предотвращенных случаев Covid-19 среди населения в целом.

Средний европейский двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости коронавирусом на 100 000 населения продолжает незначительно снижаться и в настоящее время снизился с 205,4 до 204,5 случая. Между тем, в Латвии за неделю этот показатель вырос с 64,1 до 85,1 случая.

На прошлой неделе количество завезенных случаев Covid-19 немного снизилось, составив 6,4% всех случаев в Латвии. На прошлой неделе был выявлен 81 случай завезенного в страну Covid-19. В период с середины августа по прошлую неделю заболевшие чаще всего призжали в Латвию из: