Наездник Сникус выиграл серебро в дисциплине вольного стиля на Паралимпиаде в Токио

Выступление Сникуса и его лошади King of the dance в дисциплине "Фристайл" первого класса было оценено в 82,087%, что является вторым лучшим результатом.

Победу с 86,927% одержала американка Роксанна Транел, а бронзовую медаль с рейтингом 81,100% завоевала Сара Морганти из Италии. Всего в соревнованиях в дисциплине свободного стиля приняли участие восемь спортсменов.

Сникус получил право стартовать в этом соревновании, заняв второе место в индивидуальных соревнованиях в пятницу.

Латвию на Паралимпийских играх в Токио представляют семь спортсменов: метатель диска Айгар Апинис, метательница копья и диска Диана Дадзите, метатель ядра Эдгар Бергс, метательница булавы Байба Рорбаха, наездник Рихард Сникус, пловец Юрий Семёнов и стрелок из лука Иева Мелле. Глава латвийской делегации - Зане Скуиня.

Это восьмые летние Паралимпийские игры после восстановления независимости Латвии, в которых принимают участие латвийские спортсмены.