The Lancet: почти половина пациентов с Covid-19 испытывает побочные эффекты даже через год после заражения

Согласно исследованию китайских ученых, 49% у людей, которые заразились Covid-19 год назад, сохранился один или несколько симптомов. Исследование показало, что в 68% случаев симптомы начали исчезать через шесть месяцев после заражения, а в 49% случаев - только через год.

Группа ученых из Китая обнаружила, что общий процент людей, страдающих долгосрочными симптомами, со временем снижается с 68% через шесть месяцев после заражения до 49% через год.

Они также обнаружили, что некоторые симптомы могут ухудшиться только через 12 месяцев, например, одышка или депрессия.

Год спустя почти каждый третий пациент, который официально выздоровел, страдал от одышки. В то же время частота наиболее распространенных симптомов, таких как утомляемость или мышечная слабость, со временем снизилась: с 52% через шесть месяцев после появления симптомов до 20% через 12 месяцев.

"Большинство переживших Covid-19 успешно выздоровели в течение года и вернулись к нормальной жизни и работе", - говорится в исследовании. Также отмечается, что некоторым пациентам требуется больше времени для полного выздоровления.

По мнению ученых, через 12 месяцев у женщин чаще, чем у мужчин, развиваются мышечная слабость и утомляемость.