Кариньш: прежде чем отдать вакцины от Covid-19 другим, их нужно предложить жителям в качестве третьей дозы

Он пояснил, что получил информацию от министра здравоохранения Даниэля Павлютса (AP), что сегодня или завтра Европейское агентство лекарственных средств поднимет вопрос о третей дозе вакцины, после чего наши специалисты также рассмотрят этот вопрос.

Кариньш сказал, что, по его мнению, в условиях, когда количество доступных вакцин превышает их потребность, было бы полезно сначала предложить их жителям, которые хотят получить третью дозу вакцины.

"В стране есть сотни тысяч вакцин. Мы решили предложить небольшую часть запасов, срок хранения которых истекает в конце октября, другим. В обстоятельствах, когда вакцин больше, чем спроса, мы вынуждены поговорить с нашими странами-партнерами, нужны ли кому-то из них вакцины", - сказал премьер, добавив, что видит возможность в том, чтобы дать доступ к третьей дозе вакцины любому жителю страны.

Из этого следует, что сначала эксперты выступят со своим предложением, а затем не исключено, что правительство примет решение по этому вопросу. Кариньш отметил, что это направление, в котором уже пошли несколько стран мира, и, по его мнению, нельзя отказывать в такой возможности и Латвии.

Будет найдено решение, позволяющее школьникам очно учиться в течение учебного года

В свою очередь, чтобы найти решение вместе с социальными партнерами и неправительственными организациями (НПО), и чтобы учащиеся имели возможность приобретать знания очно в течение учебного года и обеспечивать открытую экономику, премьер-министр Кришьянис Кариньш (JV) в этот четверг, 2 августа, созовет заседание стратегической руководящей группы по борьбе с Covid-19.