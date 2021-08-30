Не привитым от Covid-19 людям могут разрешить работать с негативным тестом на ковид

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции ранее концептуально поддержала норму того, что в большой части сектора услуг невакцинированные и не переболевшие коронавирусом лица могли бы работать и самостоятельно оплачивать отрицательные тесты на Covid-19.

Отвечая на вопрос о поддержке такого подхода, премьер-министр Кришьянис Кариньш подчеркнул, что, поскольку Латвия в настоящее время находится в ситуации, когда существуют гибридные угрозы, единение общества чрезвычайно важно. Премьер-министр выразил уверенность, что комиссия Сейма, рассмотрев предложения о поправках к закону об эпидемиологической безопасности, придет к правильному решению.

Премьер-министр отметил, что обсуждение поправок к закону требует диалога и обсуждения с представителями общественности, выслушивания различных мнений о том, как можно улучшить поправки к закону, внесенные правительством. Кариньш подчеркнул, что особенно в нынешней ситуации, когда эмоции накалены, "лучше лишний раз отмерить", прежде чем принимать окончательное решение.

В свою очередь министр благосостояния Гатис Эглитис указал, что положение об отрицательных тестах можно концептуально поддержать. Политик отметил, что в Сейме можно договориться об отклонениях от первоначально предложенной правительством нормы вакцинации, смягчив ее.