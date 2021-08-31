В Пардаугаве легковушка врезалась в стоящий грузовик; пьяный водитель хотел скрыться

В Плескодале, на улице Крузес, недалеко от перекрестка с улицей Маза Нометню, дорожным полицейским удалось задержать очень пьяного водителя, который вызвал тяжелую аварию, врезавшись в стоящий грузовик.

"Я был дома, услышал удар, пошел смотреть. Машина уже какой час стояла, я ушел поесть", - рассказал водитель грузовика, добавив, что второй водитель не был агрессивным, но пытался уехать, поэтому он отнял у него ключи от машины, чтобы тот не мог уехать.