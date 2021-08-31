Салон прокурен, залог возвращать не хотят. Мужчина разочарован взятой в аренду машиной

Выслушав пострадавшего и обобщив информацию, передача поняла, что сделка была с предприятием KB Līzings, на которое и ранее поступали жалобы.

Андрей живет и работает за границей, но иногда гостит на родине у родственников. Перед приездом в Латвию летом прошлого года он в интернете на портале объявлений присмотрел автомобиль в аренду, чтобы ездить по Латвии.

"Было довольно выгодно. За две недели до приезда связался, [в объявлении] было указано физическое лицо. Мне подтвердили, сказали, что встретят меня в аэропорту.

У большей машины цена аренды была огромная. Взял ту же самую. 10 или 15 евро за старый Golf. [В объявлении] было сказано, что в он в очень хорошем техническом состоянии, только из Германии", - вспоминает мужчина.

Представитель фирмы встретил его в аэропорту, откуда они направились в офис предприятия по адресу Лиелирбес, 17А в Риге. Среди прочего Андрей заплатил залог в размере 50 евро, который, как рассказал клиент фирмы, представитель предприятия на словах пообещал вернуть, если не будет штрафов с фоторадара.

Первым неприятным сюрпризом для Андрея стало то, что салон машины сильно пах окурками. То, что обещанное хорошее техническое состояние - всего лишь трюк, Андрей понял после того, как не смог закрыть окно после проветривания салона. Он закрывал окна, поднимая их пальцами.

Использовав автомобиль несколько дней, Андрей отдал его фирме, представитель которой указал на сломанную антенну, за что должны последовать штрафные санкции. Однако, к счастью, Андрей заранее сделал фото машины, на которых видно, что антенны не было и в момент получения ключей.