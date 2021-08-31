Остапенко в последний момент снялась с US Open

24-летняя спортсменка в первом круге турнира должна была сыграть против Нади Подороски из Аргентины. Организаторы US Open заявили, что Остапенко не сыграет по "медицинским показаниям". Место Остапенко в основной сетке соревнований займёт бельгийская теннисистка Гретье Миннен, получившая статус "лаки-лузера".﻿

Таким образом, единственной представительницей Латвии в Нью-Йорке станет Анастасия Севастова, которая в первом раунде сыграет с чешкой Катериной Синяковой.

Ранее с турнира из-за проблем с коленом снялась прошлогодняя полуфиналистка Дженнифер Брэди, а также британка Йоханна Конта, пятая ракетка мира София Кенин и сёстры Серена и Винус Уильямсы.