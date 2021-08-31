Школьников могут отправить на удаленное обучение. При каких условиях - обсудят сегодня

По ее словам, остается в силе установка обеспечивать очное обучение в течение максимально длительного времени, и пока не обсуждалась конкретная цифра кумулятивного показателя заболеваемости Covid-19, при которой школам придется снова перейти на дистанционное обучение.

Министр отметила, что по крайней мере половина населения Латвии получила хотя бы первую дозу вакцины от Covid-19, поэтому при принятии решения о возобновлении дистанционного обучения следует учитывать не только кумулятивный показатель, но и нагрузку на больницы, потому что привитые болеют в более легкой форме, что оказывает меньшее давление на систему здравоохранения.

По словам Муйжниеце, сегодня перед заседанием правительства ответственные должностные лица обсудят численные показатели для возврата к удаленному обучению.