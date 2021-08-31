Выявлено 237 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель превысил 120

Скончались пять человек:

два человека - в возрасте 60-69 лет,

один человек - в возрасте 70-79 лет,

два человека - в возрасте 80-89 лет.

206 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 31 - привитыми от Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос со 117,7 до 122,1 случая на 100 000 населения. В последний раз еще выше кумулятивный показатель был 17 июня - 125,8 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 41 310 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,6%.

С начала пандемии в Латвии выявлено 142 637 случаев Covid-19, 2578 человек, заразившихся коронавирусом, скончались.

За минувшие сутки госпитализировано 17 пациентов с Covid-19, выписано десять, в результате общее количество госпитализированных увеличилось со 154 до 159 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В настоящее время в больницах Латвии проходят лечение 137 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, состояние 22 пациентов (13,8%) тяжелое.

До сих пор из больниц выписано 14 555 пациентов, у которых был диагностирован Covid-19.

На прошлой неделе в Латвии перед началом учебного года стартовало массовое тестирование школьников на Covid-19. Ранее министр здравоохранения Даниэль Павлютс предупреждал, что с началом тестирования школьников показатели заболеваемости Covid-19 в стране вырастут.

В соответствии с постановлением Кабинета министров "Меры эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19" новые требования эпидемиологической безопасности будут введены, когда 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения достигнет 120 случаев.

Эти правила предусматривают, что в случае выявления роста заболеваемости SPKC публикует в официальном издании Latvijas Vēstnesis соответствующую информацию об эпидемиологической ситуации, в которой необходимо усилить меры безопасности. Новые эпидемиологические меры применяются на третий рабочий день после публикации этой информации.

Изменения требований эпидемиологической безопасности коснутся предоставления услуг и количества людей, которым разрешено собираться, спортивных мероприятий, общественного питания и торговли.