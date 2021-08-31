Фото ⟩ Дадзите завоевала бронзовую медаль в метании копья на Паролимпийских играх в Токио

Лучший бросок Дадзите пришелся на четвертую попытку, когда копье было брошено на 24,22 метра, что является новым паралимпийским рекордом в медицинской группе F-55.

В метании копья стартовали и спортсменки медицинской группы F-56. Победила с результатом 24,50 метра представительница Ирана Хашемие Мотагиани Моави, второе место заняла с результатом 24,39 метра бразильянка Раиса Роча Мачадо.

Во второй и пятой попытках латвийская спортсменка осталась без результата. В первой попытке она метнула копье на 23,98 метра, в третьей - 23,68 метра, в шестой попытке - на 23,34 метра.

Пять лет назад Дадзите победила на играх в Рио-де-Жанейро, установив новый мировой рекорд - 23,26 метра.

Латвийской спортсменке по-прежнему принадлежит мировой рекорд в группе F-55 - 27,07 метра, который она установила на чемпионате мира 2017 года в Лондоне.

В соревнованиях приняли участие девять спортсменок в группе F-55/F-56.