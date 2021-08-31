Вт, 31.08.2021
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Анджела Зументе, сотрудница полиции Исландии

Работу прекратят центры вакцинации в Доме конгрессов и на Центральном рынке

Вакцинация на Рижском центральном рынке ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В соответствии с договором, заключенным между Рижской думой и Национальной службой здравоохранения, сегодня вечером свою работу прекратят крупные центры вакцинации самоуправления в Доме конгрессов и на Центральном рынке, сообщили агентству LETA в думе.

В дальнейшем рижанам предлагается воспользоваться возможностью сделать прививку от Covid-19 у своего семейного врача, в медицинских учреждениях Риги и крупнейших торговых центрах столицы.

В то же время вакцинация пожилых людей будет продолжаться без предварительной записи в Рижском роддоме в рабочие дни с 8:00 до 14:00 часов.

Сегодня в Доме конгрессов и на Центральном рынке в Риге жители по-прежнему смогут пройти вакцинацию в порядке живой очереди.

Сделать прививку от коронавируса можно также в торговых центрах Galleria Riga, Galerija Centrs, Domina, Akropole, Origo, Alfa, Riga Plaza, Dole, Saga, в магазине IКЕА и на Имантском рынке. Записаться на вакцинацию можно, зарегистрировавшись на определенное время на сайте manavakcina.lv, по телефону 8989 либо прийти на прививку без предварительной регистрации. С 10:00 до 11:00 пенсионеры обслуживаются в приоритетном порядке.


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