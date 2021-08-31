Работу прекратят центры вакцинации в Доме конгрессов и на Центральном рынке

В дальнейшем рижанам предлагается воспользоваться возможностью сделать прививку от Covid-19 у своего семейного врача, в медицинских учреждениях Риги и крупнейших торговых центрах столицы.

В то же время вакцинация пожилых людей будет продолжаться без предварительной записи в Рижском роддоме в рабочие дни с 8:00 до 14:00 часов.

Сегодня в Доме конгрессов и на Центральном рынке в Риге жители по-прежнему смогут пройти вакцинацию в порядке живой очереди.