Вчера незаконно пересечь границу Латвии с Беларусью пытался 21 человек

С 10 августа предотвращены попытки 770 лиц незаконно пересечь границу.
Вчера за незаконное пересечение границы не задержан ни один человек. С момента введения чрезвычайной ситуации границу было позволено пересечь 25 людям по гуманитарным причинам, а с начала года были задержаны 377 граждан третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.
Как сообщалось, правительство из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы с 11 августа объявило чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и в Даугавпилсе.