Заболеваемость растет: в Даугавпилсской больнице увеличено количество ковидных коек

За неделю количество коек для пациентов с Covid-19 в латвийских больницах увеличилось на 10% - с 202 до 222 за счет оборудования 20 новых коек в Даугавпилсской больнице.

Большая часть коек, 167, коек предназначены для больных средней тяжести, а 55 коек - для тяжелых больных.

В понедельник заполненность ковидных коек в больницах составляла в среднем 68% -в ковидных отделениях были заняты 75% коек, а заполненность коек интенсивной терапии достигла 45%.