Вт, 31.08.2021
К сожалению, нужно признать, что все больше нарушителей - латвийцы. Латвийские работники, латвийские приезжие, прилетающие из Латвии. Анджела Зументе, сотрудница полиции Исландии
Анджела Зументе, сотрудница полиции Исландии

Заболеваемость растет: в Даугавпилсской больнице увеличено количество ковидных коек

Даугавпилсская региональная больница ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

На прошлой неделе увеличено количество коек для пациентов с Covid-19 в Даугавпилсской региональной больнице, свидетельствует информация, предоставленная Минздравом на заседании правительства.

За неделю количество коек для пациентов с Covid-19 в латвийских больницах увеличилось на 10% - с 202 до 222 за счет оборудования 20 новых коек в Даугавпилсской больнице.

Большая часть коек, 167, коек предназначены для больных средней тяжести, а 55 коек - для тяжелых больных.

В понедельник заполненность ковидных коек в больницах составляла в среднем 68% -в ковидных отделениях были заняты 75% коек, а заполненность коек интенсивной терапии достигла 45%.

Уже сообщалось, что количество пациентов, госпитализированных с Covid-19, на прошлой неделе увеличилось на 55%.


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