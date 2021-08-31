На Елгавском шоссе насмерть сбили пешехода. Полиция ищет свидетелей

В Паролайне на шоссе прошлой ночью собрались бригады нескольких оперативных служб. На 24-м километре автодороги Рига - Елгава - литовская граница, по направлению в Елгаву, был сбит мужчина, получивший смертельный травмы.

"Я ворота открыла и вижу - одна полицейская машина, вторая полицейская машина. только тогда я заметил, что что-то произошло," - рассказала передаче местная жительница.

Жители округи решили, что пешеход, скорее всего, передвигался без отражателей и 20-летний водитель Toyota человека просто не заметил.

"Вечером происходит так, что если идешь без отражателей, то нужно быть уверенным, что тебя видят", - признала жительница Олайне.

Полиция пока не информацию не подтверждает, однако местные говорят, что в аварию были вовлечены несколько транспортных средств. Одна из машин вроде бы врезалась в барьер.

Сейчас стражи порядка пытаются выяснить обстоятельства смерти пешехода возрастом около 40 лет. Известно, что мужчина вез через проезжую часть велосипед, однако не хватает информации о личных данных погибшего.

"Полиция просит отозваться свидетелей, которые проезжали мимо и видели момент происшествия, и могут предоставить какую-либо ценную для следствия информацию, позвонив по телефону 110", - указала представитель Госполиции Анце Розите.