Covid-19: В Литве 646 новых случаев, в Эстонии - 358
За минувшие сутки в Литве выявлено 646 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались шесть человек. В Эстонии - 358 новых случаев и одна смерть.
За минувшие сутки в Литве выявлено 646 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались шесть человек. В Эстонии - 358 новых случаев и одна смерть.
Литва
За минувшие сутки в Литве выявлено 646 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались шесть человек, сообщил во вторник Департамент статистики.
По два умерших были старше 60 и 70 лет, четверым скончавшимся было более 80 лет. Ни один из них не был полностью привит.
За минувшие сутки было сделано 6613 молекулярных тестов (ПЦР) и 8992 антигенных теста на Covid-19.
В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело 298 825. От коронавируса в Литве скончался 4561 человек, из них 33 были полностью привиты.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 5361 тест на коронавирус, позитивный результат дали 358 первичных тестов (6,7%), скончался один пациент с коронавирусом.
71,8% (257 человек) зараженных не были вакцинированы, а у 28,2% (101 человек) курс вакцинации был завершен.
У 1266 из тестировавшихся завершился курс вакцинации, 4095 не были вакцинированы.
За сутки в больницах открыли 20 новых историй болезни Covid-19, в стационарном лечении нуждаются 119 пациентов, из них в интенсивной терапии находятся 15 пациентов, в том числе 11 подключены к аппарату ИВЛ. Из госпитализированных не вакцинированы 95 человек, что составляет 79,1% пациентов с коронавирусом. Из них 86 пациентам потребовалась госпитализация из-за симптоматического Covid-19.
Всего госпитализация потребовалась 6,7% пациентов. Средний возраст госпитализированных 67 лет, среди всех госпитализированных пациентов 79 человек (65,8%) находятся в возрасте старше 60 лет.
За сутки скончался один пациент с коронавирусом - 91-летняя женщина. Всего в Эстонии скончались 1292 человека с коронавирусом.
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