Covid-19: В Литве 646 новых случаев, в Эстонии - 358

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 646 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались шесть человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

По два умерших были старше 60 и 70 лет, четверым скончавшимся было более 80 лет. Ни один из них не был полностью привит.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 283,1 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней не изменилась и составила 5%.

За минувшие сутки было сделано 6613 молекулярных тестов (ПЦР) и 8992 антигенных теста на Covid-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело 298 825. От коронавируса в Литве скончался 4561 человек, из них 33 были полностью привиты.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 5361 тест на коронавирус, позитивный результат дали 358 первичных тестов (6,7%), скончался один пациент с коронавирусом.

71,8% (257 человек) зараженных не были вакцинированы, а у 28,2% (101 человек) курс вакцинации был завершен.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 334 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 7,45%.

У 1266 из тестировавшихся завершился курс вакцинации, 4095 не были вакцинированы.

За сутки в больницах открыли 20 новых историй болезни Covid-19, в стационарном лечении нуждаются 119 пациентов, из них в интенсивной терапии находятся 15 пациентов, в том числе 11 подключены к аппарату ИВЛ. Из госпитализированных не вакцинированы 95 человек, что составляет 79,1% пациентов с коронавирусом. Из них 86 пациентам потребовалась госпитализация из-за симптоматического Covid-19.

Всего госпитализация потребовалась 6,7% пациентов. Средний возраст госпитализированных 67 лет, среди всех госпитализированных пациентов 79 человек (65,8%) находятся в возрасте старше 60 лет.

За сутки скончался один пациент с коронавирусом - 91-летняя женщина. Всего в Эстонии скончались 1292 человека с коронавирусом.